https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777819045.html
США отравили ситуацию на многих площадках диалога, заявили в МИД
США отравили ситуацию на многих площадках диалога, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2022
США отравили ситуацию на многих площадках диалога, заявили в МИД
США отравили ситуацию на многих международных площадках диалога, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:01
2022-03-12T13:01
2022-03-12T13:57
в мире
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США отравили ситуацию на многих международных площадках диалога, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Есть определенный диалог на международных площадках, где атмосфера, должен вам сказать, усилиями США просто отравлена. В некоторые залы в меру в противогазах, извините, заходить от того, что там ощущаешь", - сказал дипломат в эфире "Первого канала".
https://radiosputnik.ria.ru/20220312/voyna-1777822322.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сергей рябков
13:01 12.03.2022 (обновлено: 13:57 12.03.2022)
США отравили ситуацию на многих площадках диалога, заявили в МИД
В МИД заявили, что США отравили ситуацию на многих международных площадках диалога