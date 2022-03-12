https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777819045.html

США отравили ситуацию на многих площадках диалога, заявили в МИД

США отравили ситуацию на многих площадках диалога, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2022

США отравили ситуацию на многих площадках диалога, заявили в МИД

США отравили ситуацию на многих международных площадках диалога, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:01

2022-03-12T13:01

2022-03-12T13:57

в мире

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США отравили ситуацию на многих международных площадках диалога, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Есть определенный диалог на международных площадках, где атмосфера, должен вам сказать, усилиями США просто отравлена. В некоторые залы в меру в противогазах, извините, заходить от того, что там ощущаешь", - сказал дипломат в эфире "Первого канала".

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/voyna-1777822322.html

сша

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, сергей рябков