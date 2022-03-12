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США отравили ситуацию на многих площадках диалога, заявили в МИД
США отравили ситуацию на многих площадках диалога, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2022
США отравили ситуацию на многих площадках диалога, заявили в МИД
США отравили ситуацию на многих международных площадках диалога, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:01
2022-03-12T13:57
в мире
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США отравили ситуацию на многих международных площадках диалога, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Есть определенный диалог на международных площадках, где атмосфера, должен вам сказать, усилиями США просто отравлена. В некоторые залы в меру в противогазах, извините, заходить от того, что там ощущаешь", - сказал дипломат в эфире "Первого канала".
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в мире, сша, сергей рябков
13:01 12.03.2022 (обновлено: 13:57 12.03.2022)
 
США отравили ситуацию на многих площадках диалога, заявили в МИД

В МИД заявили, что США отравили ситуацию на многих международных площадках диалога

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США отравили ситуацию на многих международных площадках диалога, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Есть определенный диалог на международных площадках, где атмосфера, должен вам сказать, усилиями США просто отравлена. В некоторые залы в меру в противогазах, извините, заходить от того, что там ощущаешь", - сказал дипломат в эфире "Первого канала".
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 13:17В России
Рябков заявил, что США пытаются "играть на нервах" мирового сообщества
 
В миреСШАСергей Рябков
 
 
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