https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777818029.html
В США думают, что диалог по стабильности больше нужен Москве, заявил Рябков
В США думают, что диалог по стабильности больше нужен Москве, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
В США думают, что диалог по стабильности больше нужен Москве, заявил Рябков
В США думают, что диалог по стратегической стабильности больше нужен Москве, но это не так, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:55
2022-03-12T12:55
2022-03-12T13:16
в мире
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вашингтон (город)
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. В США думают, что диалог по стратегической стабильности больше нужен Москве, но это не так, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы из диалога США стратегической стабильности не выходили. Он приостановлен Вашингтоном, видимо, пребывающим в иллюзии, что этот диалог нам нужнее, чем Вашингтону. Совершенно нет", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".
https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777819262.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, вашингтон (город), сергей рябков
12:55 12.03.2022 (обновлено: 13:16 12.03.2022)
В США думают, что диалог по стабильности больше нужен Москве, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: США думают, что диалог по стабильности больше нужен Москве