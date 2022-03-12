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https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777818029.html
В США думают, что диалог по стабильности больше нужен Москве, заявил Рябков
В США думают, что диалог по стабильности больше нужен Москве, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
В США думают, что диалог по стабильности больше нужен Москве, заявил Рябков
В США думают, что диалог по стратегической стабильности больше нужен Москве, но это не так, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:55
2022-03-12T13:16
в мире
сша
вашингтон (город)
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. В США думают, что диалог по стратегической стабильности больше нужен Москве, но это не так, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы из диалога США стратегической стабильности не выходили. Он приостановлен Вашингтоном, видимо, пребывающим в иллюзии, что этот диалог нам нужнее, чем Вашингтону. Совершенно нет", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".
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сша
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в мире, сша, вашингтон (город), сергей рябков
12:55 12.03.2022 (обновлено: 13:16 12.03.2022)
 
В США думают, что диалог по стабильности больше нужен Москве, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: США думают, что диалог по стабильности больше нужен Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. В США думают, что диалог по стратегической стабильности больше нужен Москве, но это не так, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы из диалога США стратегической стабильности не выходили. Он приостановлен Вашингтоном, видимо, пребывающим в иллюзии, что этот диалог нам нужнее, чем Вашингтону. Совершенно нет", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 13:03
Москва не видит, что США готовы продолжать диалог по Украине, заявил Рябков
 
В миреСШАВашингтон (город)Сергей Рябков
 
 
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