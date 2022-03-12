https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777816565.html

Россия не прерывала контактов с США, заявил Рябков

Россия не прерывала контактов с США, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022

Россия не прерывала контактов с США, заявил Рябков

Россия не прерывает контактов с США, они продолжаются, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:40

2022-03-12T12:40

2022-03-12T13:45

в мире

россия

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия не прерывает контактов с США, они продолжаются, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Контакты с американскими представителями не прерываются, они продолжаются в постоянном режиме", - сказал Рябков."Посольство функционирует, есть контакты по другим линиям, есть определенный диалог на международных площадках", - отметил он в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

https://ria.ru/20220312/bezopasnost-1777816381.html

россия

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, сергей рябков