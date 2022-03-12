https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777816565.html
Россия не прерывала контактов с США, заявил Рябков
Россия не прерывала контактов с США, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
Россия не прерывала контактов с США, заявил Рябков
Россия не прерывает контактов с США, они продолжаются, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:40
2022-03-12T12:40
2022-03-12T13:45
в мире
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия не прерывает контактов с США, они продолжаются, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Контакты с американскими представителями не прерываются, они продолжаются в постоянном режиме", - сказал Рябков."Посольство функционирует, есть контакты по другим линиям, есть определенный диалог на международных площадках", - отметил он в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".
https://ria.ru/20220312/bezopasnost-1777816381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей рябков
12:40 12.03.2022 (обновлено: 13:45 12.03.2022)
Россия не прерывала контактов с США, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что контакты с США продолжаются, Россия их не прерывала