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Россия не прерывала контактов с США, заявил Рябков
Россия не прерывала контактов с США, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
Россия не прерывала контактов с США, заявил Рябков
Россия не прерывает контактов с США, они продолжаются, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:40
2022-03-12T13:45
в мире
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия не прерывает контактов с США, они продолжаются, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Контакты с американскими представителями не прерываются, они продолжаются в постоянном режиме", - сказал Рябков."Посольство функционирует, есть контакты по другим линиям, есть определенный диалог на международных площадках", - отметил он в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".
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в мире, россия, сша, сергей рябков
12:40 12.03.2022 (обновлено: 13:45 12.03.2022)
 
Россия не прерывала контактов с США, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что контакты с США продолжаются, Россия их не прерывала

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия не прерывает контактов с США, они продолжаются, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Контакты с американскими представителями не прерываются, они продолжаются в постоянном режиме", - сказал Рябков.
"Посольство функционирует, есть контакты по другим линиям, есть определенный диалог на международных площадках", - отметил он в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 12:38
В Москве предостерегли США от опрометчивых шагов в сфере безопасности
 
В миреРоссияСШАСергей Рябков
 
 
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