https://ria.ru/20220312/byudzhet-1777855600.html

Зеленский заявил, что на Украине есть проблема с наполнением бюджета

Зеленский заявил, что на Украине есть проблема с наполнением бюджета - РИА Новости, 12.03.2022

Зеленский заявил, что на Украине есть проблема с наполнением бюджета

Владимир Зеленский заявил, что Украина сталкивается с проблемой наполнения бюджета. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T18:10

2022-03-12T18:10

2022-03-12T18:37

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина сталкивается с проблемой наполнения бюджета."Нас интересует наполнение нашего бюджета, у нас с этим сложности, потому что большинство предприятий не работает. Частный сектор не работает по разным причинам - где-то идёт бомбардировка, где-то просто люди боятся, они позакрывали свой малый, средний бизнес. Просто закрылся и люди не работают", - сказал Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777854614.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, в мире