https://ria.ru/20220312/byudzhet-1777855600.html
Зеленский заявил, что на Украине есть проблема с наполнением бюджета
Зеленский заявил, что на Украине есть проблема с наполнением бюджета - РИА Новости, 12.03.2022
Зеленский заявил, что на Украине есть проблема с наполнением бюджета
Владимир Зеленский заявил, что Украина сталкивается с проблемой наполнения бюджета. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T18:10
2022-03-12T18:10
2022-03-12T18:37
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина сталкивается с проблемой наполнения бюджета."Нас интересует наполнение нашего бюджета, у нас с этим сложности, потому что большинство предприятий не работает. Частный сектор не работает по разным причинам - где-то идёт бомбардировка, где-то просто люди боятся, они позакрывали свой малый, средний бизнес. Просто закрылся и люди не работают", - сказал Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/ukraina-1777854614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, в мире
18:10 12.03.2022 (обновлено: 18:37 12.03.2022)
Зеленский заявил, что на Украине есть проблема с наполнением бюджета
Зеленский: на Украине есть проблема с наполнением бюджета, частный сектор не работает