https://ria.ru/20220312/blogery-1777784740.html

Эксперт: после блокировки Instagram аудитория устремится во "Вконтакте"

Эксперт: после блокировки Instagram аудитория устремится во "Вконтакте" - РИА Новости, 12.03.2022

Эксперт: после блокировки Instagram аудитория устремится во "Вконтакте"

Почти 1100 блогеров-миллионников зарегистрировано в российском сегменте Instagram, доступ к которой будет ограничен 14 марта, после ее закрытия аудитория... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T04:57

2022-03-12T04:57

2022-03-12T04:57

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технологии

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Почти 1100 блогеров-миллионников зарегистрировано в российском сегменте Instagram, доступ к которой будет ограничен 14 марта, после ее закрытия аудитория социальной сети устремится во "Вконтакте" и Telegram, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.Роскомнадзор в пятницу по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0:00.По словам эксперта, в основном, пользователи из Instagram перейдут во "Вконтакте" и Telegram. "Вконтакте" в приоритете, потому что у многих пользователей Instagram важны сторис, в Telegram сторис нет, поэтому многие, естественно, рванут во "Вконтакте" и будут там же пытаться удовлетворять подписчиков тем же контентом", - уточнил Зыков.Он также отметил, что, по самым скромным подсчетам, доход всех блогеров от прямых рекламных интеграций в Instagram составляет 100 миллионов долларов в год.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.

https://ria.ru/20220312/blokirovka-1777784217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, технологии, россия