Эксперт: после блокировки Instagram аудитория устремится во "Вконтакте"
Эксперт Зыков: почти 1100 блогеров-миллионников пострадают от закрытия Instagram в России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение Instagram на экране смартфона и компьютера
Приложение Instagram на экране смартфона и компьютера
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Почти 1100 блогеров-миллионников зарегистрировано в российском сегменте Instagram, доступ к которой будет ограничен 14 марта, после ее закрытия аудитория социальной сети устремится во "Вконтакте" и Telegram, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
Роскомнадзор в пятницу по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0:00.
"Блогеров, у которых больше миллиона подписчиков в российском сегменте платформы, почти 1100, блогеров, у которых от 100 тысяч до миллиона подписчиков - 18,5 тысяч человек, от 10 до 100 тысяч подписчиков – 255 тысяч человек, от 5 до 10 тысяч подписчиков – 268 тысяч, от 2 до 5 тысяч подписчиков – 755 тысяч… Всего в социальной сети 38 миллионов авторов (людей, выложивших хотя бы один пост)", - сказал Зыков.
По словам эксперта, в основном, пользователи из Instagram перейдут во "Вконтакте" и Telegram. "Вконтакте" в приоритете, потому что у многих пользователей Instagram важны сторис, в Telegram сторис нет, поэтому многие, естественно, рванут во "Вконтакте" и будут там же пытаться удовлетворять подписчиков тем же контентом", - уточнил Зыков.
Он также отметил, что, по самым скромным подсчетам, доход всех блогеров от прямых рекламных интеграций в Instagram составляет 100 миллионов долларов в год.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.