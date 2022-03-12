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Москва не выгоняет иностранный бизнес, заявил Рябков
Москва не выгоняет иностранный бизнес, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
Москва не выгоняет иностранный бизнес, заявил Рябков
Москва не выгоняет иностранный бизнес, в экономике сейчас все происходит для того, чтобы усилить позиции диктата США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:23
2022-03-12T13:23
сша
в мире
санкции в отношении россии
москва
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва не выгоняет иностранный бизнес, в экономике сейчас все происходит для того, чтобы усилить позиции диктата США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Никто никого никуда не гонит..., мы никогда не эскалируем обстановку..., мы ответственно подходим к тому, что происходит, в том числе и в экономике", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".По его словам, "нарушаются глобальные цепочки поставок, все говорят о том, что в мире будет расти инфляция, международные структуры озабочены возможной нехваткой продовольствия"."Кому это нужно? Зачем это все делается? Это делается для того, чтобы усилить позиции США как центра доминирования, как центра диктата", - пояснил Рябков.
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сша, в мире, санкции в отношении россии, москва, сергей рябков
13:23 12.03.2022
 
Москва не выгоняет иностранный бизнес, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что Москва не выгоняет иностранный бизнес

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва не выгоняет иностранный бизнес, в экономике сейчас все происходит для того, чтобы усилить позиции диктата США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Никто никого никуда не гонит..., мы никогда не эскалируем обстановку..., мы ответственно подходим к тому, что происходит, в том числе и в экономике", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".
По его словам, "нарушаются глобальные цепочки поставок, все говорят о том, что в мире будет расти инфляция, международные структуры озабочены возможной нехваткой продовольствия".
"Кому это нужно? Зачем это все делается? Это делается для того, чтобы усилить позиции США как центра доминирования, как центра диктата", - пояснил Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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СШАВ миреСанкции в отношении РоссииМоскваСергей Рябков
 
 
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