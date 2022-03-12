https://ria.ru/20220312/biznes-1777821386.html

Москва не выгоняет иностранный бизнес, заявил Рябков

Москва не выгоняет иностранный бизнес, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022

Москва не выгоняет иностранный бизнес, заявил Рябков

Москва не выгоняет иностранный бизнес, в экономике сейчас все происходит для того, чтобы усилить позиции диктата США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:23

2022-03-12T13:23

2022-03-12T13:23

сша

в мире

санкции в отношении россии

москва

сергей рябков

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва не выгоняет иностранный бизнес, в экономике сейчас все происходит для того, чтобы усилить позиции диктата США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Никто никого никуда не гонит..., мы никогда не эскалируем обстановку..., мы ответственно подходим к тому, что происходит, в том числе и в экономике", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".По его словам, "нарушаются глобальные цепочки поставок, все говорят о том, что в мире будет расти инфляция, международные структуры озабочены возможной нехваткой продовольствия"."Кому это нужно? Зачем это все делается? Это делается для того, чтобы усилить позиции США как центра доминирования, как центра диктата", - пояснил Рябков.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777820789.html

сша

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире, санкции в отношении россии, москва, сергей рябков