https://ria.ru/20220312/biznes-1777821386.html
Москва не выгоняет иностранный бизнес, заявил Рябков
Москва не выгоняет иностранный бизнес, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
Москва не выгоняет иностранный бизнес, заявил Рябков
Москва не выгоняет иностранный бизнес, в экономике сейчас все происходит для того, чтобы усилить позиции диктата США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:23
2022-03-12T13:23
2022-03-12T13:23
сша
в мире
санкции в отношении россии
москва
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва не выгоняет иностранный бизнес, в экономике сейчас все происходит для того, чтобы усилить позиции диктата США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Никто никого никуда не гонит..., мы никогда не эскалируем обстановку..., мы ответственно подходим к тому, что происходит, в том числе и в экономике", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".По его словам, "нарушаются глобальные цепочки поставок, все говорят о том, что в мире будет расти инфляция, международные структуры озабочены возможной нехваткой продовольствия"."Кому это нужно? Зачем это все делается? Это делается для того, чтобы усилить позиции США как центра доминирования, как центра диктата", - пояснил Рябков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, санкции в отношении россии, москва, сергей рябков
Москва не выгоняет иностранный бизнес, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что Москва не выгоняет иностранный бизнес