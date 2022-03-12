https://ria.ru/20220312/bezopasnost-1777824058.html

Рябков рассказал о числе биолабораторий с участием США в мире

Рябков рассказал о числе биолабораторий с участием США в мире - РИА Новости, 12.03.2022

Рябков рассказал о числе биолабораторий с участием США в мире

То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:49

2022-03-12T13:49

2022-03-12T13:49

украина

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."То, что вскрылось на Украине, - это малая толика из более чем 300 лабораторий с американским участием, разбросанных по всему миру. Документы есть. Мы будем представлять новые", - сказал он в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20220312/proverka-1777781543.html

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире