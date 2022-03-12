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Рябков рассказал о числе биолабораторий с участием США в мире
Рябков рассказал о числе биолабораторий с участием США в мире - РИА Новости, 12.03.2022
Рябков рассказал о числе биолабораторий с участием США в мире
То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:49
2022-03-12T13:49
украина
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."То, что вскрылось на Украине, - это малая толика из более чем 300 лабораторий с американским участием, разбросанных по всему миру. Документы есть. Мы будем представлять новые", - сказал он в эфире "Первого канала".
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украина, в мире
13:49 12.03.2022
 
Рябков рассказал о числе биолабораторий с участием США в мире

Замглавы МИД Рябков заявил, что в мире насчитывается более 300 биоцентров с участием США

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"То, что вскрылось на Украине, - это малая толика из более чем 300 лабораторий с американским участием, разбросанных по всему миру. Документы есть. Мы будем представлять новые", - сказал он в эфире "Первого канала".
Табличка на лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 03:08
В ООН предложили механизм для проверки биолабораторий на Украине
 
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