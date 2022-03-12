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Рябков рассказал о числе биолабораторий с участием США в мире
Рябков рассказал о числе биолабораторий с участием США в мире - РИА Новости, 12.03.2022
Рябков рассказал о числе биолабораторий с участием США в мире
То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:49
2022-03-12T13:49
2022-03-12T13:49
украина
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."То, что вскрылось на Украине, - это малая толика из более чем 300 лабораторий с американским участием, разбросанных по всему миру. Документы есть. Мы будем представлять новые", - сказал он в эфире "Первого канала".
https://ria.ru/20220312/proverka-1777781543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
Рябков рассказал о числе биолабораторий с участием США в мире
Замглавы МИД Рябков заявил, что в мире насчитывается более 300 биоцентров с участием США