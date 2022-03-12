https://ria.ru/20220312/belorussiya-1777827451.html
В Белоруссии заявили, что перемещение войск не связано со спецоперацией
В Белоруссии заявили, что перемещение войск не связано со спецоперацией - РИА Новости, 12.03.2022
В Белоруссии заявили, что перемещение войск не связано со спецоперацией
Перемещение войск Белоруссии по территории республики не связано с подготовкой и тем более участием белорусских военных в спецоперации на Украине, заявил... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T14:16
2022-03-12T14:16
2022-03-12T16:13
в мире
белоруссия
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 12 мар - РИА Новости. Перемещение войск Белоруссии по территории республики не связано с подготовкой и тем более участием белорусских военных в спецоперации на Украине, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич."Для доморощенных "военных экспертов" и диванных аналитиков хочу подчеркнуть, что перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в специальной военной операции на территории Украины", - сказал он, говорится в сообщении Минобороны Белоруссии в Telegram.По словам Гулевича, "Вооруженные Силы задачи по обеспечению военной безопасности Республики Беларусь выполняют только на своей территории".
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии
14:16 12.03.2022 (обновлено: 16:13 12.03.2022)
В Белоруссии заявили, что перемещение войск не связано со спецоперацией
Минобороны Белоруссии заявило, что перемещение войск не связано со спецоперацией