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В Белоруссии заявили, что перемещение войск не связано со спецоперацией
В Белоруссии заявили, что перемещение войск не связано со спецоперацией - РИА Новости, 12.03.2022
В Белоруссии заявили, что перемещение войск не связано со спецоперацией
Перемещение войск Белоруссии по территории республики не связано с подготовкой и тем более участием белорусских военных в спецоперации на Украине, заявил... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T14:16
2022-03-12T16:13
в мире
белоруссия
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 12 мар - РИА Новости. Перемещение войск Белоруссии по территории республики не связано с подготовкой и тем более участием белорусских военных в спецоперации на Украине, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич."Для доморощенных "военных экспертов" и диванных аналитиков хочу подчеркнуть, что перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в специальной военной операции на территории Украины", - сказал он, говорится в сообщении Минобороны Белоруссии в Telegram.По словам Гулевича, "Вооруженные Силы задачи по обеспечению военной безопасности Республики Беларусь выполняют только на своей территории".
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в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии
14:16 12.03.2022 (обновлено: 16:13 12.03.2022)
 
В Белоруссии заявили, что перемещение войск не связано со спецоперацией

Минобороны Белоруссии заявило, что перемещение войск не связано со спецоперацией

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
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МИНСК, 12 мар - РИА Новости. Перемещение войск Белоруссии по территории республики не связано с подготовкой и тем более участием белорусских военных в спецоперации на Украине, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.
"Для доморощенных "военных экспертов" и диванных аналитиков хочу подчеркнуть, что перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в специальной военной операции на территории Украины", - сказал он, говорится в сообщении Минобороны Белоруссии в Telegram.
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По словам Гулевича, "Вооруженные Силы задачи по обеспечению военной безопасности Республики Беларусь выполняют только на своей территории".
 
В миреБелоруссияМинистерство обороны Белоруссии
 
 
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