https://ria.ru/20220312/bankrot-1777840442.html

В Германии ожидают массового банкротства предприятий из-за цен на топливо

В Германии ожидают массового банкротства предприятий из-за цен на топливо - РИА Новости, 12.03.2022

В Германии ожидают массового банкротства предприятий из-за цен на топливо

Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии опасается массового банкротства предприятий из-за подорожания энергоносителей, пишет NEOPresse. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T15:59

2022-03-12T15:59

2022-03-12T17:14

экономика

германия

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии опасается массового банкротства предприятий из-за подорожания энергоносителей, пишет NEOPresse.Управляющий директор ассоциации Маркус Джергер опубликовал отчет, в котором раскритиковал немецкое правительство за сохранение высоких налогов на электроэнергию и нереализованную реформу по льготам для тех, кто пользуется общественным транспортом."Федеральная ассоциация малого и среднего бизнеса опасается корпоративных банкротств и потери рабочих мест из-за высоких цен на энергоносители. Цены на энергоносители превратились в экзистенциальный вопрос для многих предпринимателей", — заявил он.Эксперт назвал неприемлемыми стоимость бензина выше двух евро за литр и удвоение цен на газ. По его словам, это грозит потерей большого количества компаний и рабочих мест. Джергер призвал снизить до минимума налог на электричество и изменить систему льгот за пользование общественным транспортом.Цены на газ в Европе в последние дни нестабильны: топливо подорожало после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля распорядился начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Однако ощутимый рост газовых котировок в ЕС начался еще с прошлой весны. К конце лета 2021-го цены взлетели с 250-300 до 600 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября до 1000 долларов. Рекорд был побит 7 марта — 3892 доллара за тысячу кубометров. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.Эксперты объясняют сильный ценовой скачок несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности подземных хранилищ в Европе (после долгой холодной зимы и жаркого лета 2021-го).

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776932882.html

https://ria.ru/20220310/berbok-1777572920.html

германия

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2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, германия