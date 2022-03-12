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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/balbek-1777870305.html
Бальбек прокомментировал решение США оказывать гумпомощь Донбассу
Бальбек прокомментировал решение США оказывать гумпомощь Донбассу - РИА Новости, 12.03.2022
Бальбек прокомментировал решение США оказывать гумпомощь Донбассу
Крымский политический эксперт Руслан Бальбек прокомментировал решение США разрешить американцам оказывать гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР, отметив, что это... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T20:42
2022-03-12T20:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сша
россия
донбасс
руслан бальбек
луганская народная республика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек прокомментировал решение США разрешить американцам оказывать гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР, отметив, что это попытка вестернизации населения, раз с этим "не справился Зеленский".Ранее Минфин США сообщил, что генеральной лицензией будет разрешено американцам поддерживать гуманитарные усилия в ДНР и ЛНР, включая экспорт сельскохозяйственных и медицинских товаров, работы по противодействию распространения коронавируса, а также официальную деятельность международных организаций и личные денежные переводы, почтовые и интернет-услуги."Американцы надеются создать анклав прозападного сообщества на территории Донбасса и ошибочно думают, что шоколадными батончиками и сладкой газировкой перетянут на свою сторону местное население. Но, следует отметить, решение они принимают быстро. Не справился Зеленский - его в сторону, попробуем работать сами по вестернизации населения", - сказал Бальбек РИА Новости.Он предположил, что в США уже составили план, как повезут гуманитарную помощь и на пунктах раздачи будут рассказывать о "гуманизме западного мира, о европейских ценностях и как к этому надо стремиться", отметив, что для жителей Донбасса эти слова, "как шрамы на теле"."Они помнят, как Европа не видела их страданий, как американцы натравливали всю Украину на Донбасс. И не припомнят ни одного гуманитарного конвоя в республике, кроме российских. Так что американцы пытаются бросить семена не в ту почву", -добавил Бальбек. Однако, по его словам, если американцам хочется оказать помощь жителям донбасских республик, то это их право. Он отметил, что население ЛНР и ДНР слишком долго страдало и "американцам пора либо признать свою вину и ошибки, либо заслуженно получить пощечину на раздаче газировки".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/kiev-1777864072.html
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сша
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донбасс
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в мире, донецкая народная республика, сша, россия, донбасс, руслан бальбек, луганская народная республика, гуманитарная помощь
20:42 12.03.2022
 
Бальбек прокомментировал решение США оказывать гумпомощь Донбассу

Бальбек о решении США оказывать гумпомощь Донбассу: пробуют вестернизировать население

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКрымский политический эксперт Руслан Бальбек
Крымский политический эксперт Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Крымский политический эксперт Руслан Бальбек . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек прокомментировал решение США разрешить американцам оказывать гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР, отметив, что это попытка вестернизации населения, раз с этим "не справился Зеленский".
Ранее Минфин США сообщил, что генеральной лицензией будет разрешено американцам поддерживать гуманитарные усилия в ДНР и ЛНР, включая экспорт сельскохозяйственных и медицинских товаров, работы по противодействию распространения коронавируса, а также официальную деятельность международных организаций и личные денежные переводы, почтовые и интернет-услуги.
"Американцы надеются создать анклав прозападного сообщества на территории Донбасса и ошибочно думают, что шоколадными батончиками и сладкой газировкой перетянут на свою сторону местное население. Но, следует отметить, решение они принимают быстро. Не справился Зеленский - его в сторону, попробуем работать сами по вестернизации населения", - сказал Бальбек РИА Новости.
Он предположил, что в США уже составили план, как повезут гуманитарную помощь и на пунктах раздачи будут рассказывать о "гуманизме западного мира, о европейских ценностях и как к этому надо стремиться", отметив, что для жителей Донбасса эти слова, "как шрамы на теле".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 19:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Госдеп заявил, что США готовы пойти на полезные Киеву дипломатические шаги
"Они помнят, как Европа не видела их страданий, как американцы натравливали всю Украину на Донбасс. И не припомнят ни одного гуманитарного конвоя в республике, кроме российских. Так что американцы пытаются бросить семена не в ту почву", -добавил Бальбек. Однако, по его словам, если американцам хочется оказать помощь жителям донбасских республик, то это их право. Он отметил, что население ЛНР и ДНР слишком долго страдало и "американцам пора либо признать свою вину и ошибки, либо заслуженно получить пощечину на раздаче газировки".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияДонбассРуслан БальбекЛуганская Народная РеспубликаГуманитарная помощь
 
 
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