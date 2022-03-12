https://ria.ru/20220312/balbek-1777870305.html

Бальбек прокомментировал решение США оказывать гумпомощь Донбассу

Бальбек прокомментировал решение США оказывать гумпомощь Донбассу - РИА Новости, 12.03.2022

Бальбек прокомментировал решение США оказывать гумпомощь Донбассу

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек прокомментировал решение США разрешить американцам оказывать гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР, отметив, что это... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T20:42

2022-03-12T20:42

2022-03-12T20:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сша

россия

донбасс

руслан бальбек

луганская народная республика

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек прокомментировал решение США разрешить американцам оказывать гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР, отметив, что это попытка вестернизации населения, раз с этим "не справился Зеленский".Ранее Минфин США сообщил, что генеральной лицензией будет разрешено американцам поддерживать гуманитарные усилия в ДНР и ЛНР, включая экспорт сельскохозяйственных и медицинских товаров, работы по противодействию распространения коронавируса, а также официальную деятельность международных организаций и личные денежные переводы, почтовые и интернет-услуги."Американцы надеются создать анклав прозападного сообщества на территории Донбасса и ошибочно думают, что шоколадными батончиками и сладкой газировкой перетянут на свою сторону местное население. Но, следует отметить, решение они принимают быстро. Не справился Зеленский - его в сторону, попробуем работать сами по вестернизации населения", - сказал Бальбек РИА Новости.Он предположил, что в США уже составили план, как повезут гуманитарную помощь и на пунктах раздачи будут рассказывать о "гуманизме западного мира, о европейских ценностях и как к этому надо стремиться", отметив, что для жителей Донбасса эти слова, "как шрамы на теле"."Они помнят, как Европа не видела их страданий, как американцы натравливали всю Украину на Донбасс. И не припомнят ни одного гуманитарного конвоя в республике, кроме российских. Так что американцы пытаются бросить семена не в ту почву", -добавил Бальбек. Однако, по его словам, если американцам хочется оказать помощь жителям донбасских республик, то это их право. Он отметил, что население ЛНР и ДНР слишком долго страдало и "американцам пора либо признать свою вину и ошибки, либо заслуженно получить пощечину на раздаче газировки".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/kiev-1777864072.html

донецкая народная республика

сша

россия

донбасс

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сша, россия, донбасс, руслан бальбек, луганская народная республика, гуманитарная помощь