https://ria.ru/20220312/alternativa-1777782219.html

Диетолог назвала полезную альтернативу фастфуду

Диетолог назвала полезную альтернативу фастфуду - РИА Новости, 12.03.2022

Диетолог назвала полезную альтернативу фастфуду

Фастфуд, если нужно быстро перекусить, можно заменить кисломолочными продуктами, сыром, орехами, фруктами, овощами или ягодами, кроме того, здоровой... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T03:33

2022-03-12T03:33

2022-03-12T03:33

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/63949/89/639498993_0:528:5616:3687_1920x0_80_0_0_a243bb37610a5492de99c7cfe6562e72.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Фастфуд, если нужно быстро перекусить, можно заменить кисломолочными продуктами, сыром, орехами, фруктами, овощами или ягодами, кроме того, здоровой альтернативой бургеру может стать домашний сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами, сообщила РИА Новости врач-диетолог отдела диетологической помощи ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Елизавета Варданян.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины. Во вторник McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, 8 марта заявила, что приостановила свои инвестиции и развитие в России. О приостановке деятельности в России также сообщили компании Coca-Cola и PepsiCo.Кроме того, вполне здоровой альтернативой для приобретаемого в разных заведениях фастфуда может быть приготовленный дома сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами, уточнила специалист.Блюда быстрого питания, по словам Варданян, богаты трансжирами, в их основе - дешевое растительное масло, преимущественно пальмовое, которое по технологии производства подвергают воздействию высокой температуры и химических ускорителей реакции. В накопительном эффекте постоянное употребление фастфуда резко повышает риски развития воспалительных реакций и инсулинорезистентности, подчеркнула врач.Исследования показывают, что потребление сахаросодержащих напитков закономерно приводит к развитию хронических метаболических заболеваний, таких как метаболический синдром и сахарный диабет второго типа. Кроме того, провоцируются патологии сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, отмечается рост заболеваний полости рта у подростков, в том числе в виде развития патологической стираемости зубов и кариеса, отметила Варданян."Проведенное НМИЦ эндокринологии рандомизированное контролируемое испытание в течение шести месяцев показало, что ежедневное потребление 1 литра обычной кока-колы приводит к увеличению накопления жира в печени. При этом полуобезжиренное молоко с той же калорийностью такого действия, как нами установлено, не оказывает такого эффекта", - сообщила диетолог.Она добавила, что напитки Pepsi и Coca-Cola рекомендуется заменять обычной водой, для вкуса можно добавить туда различные травы, ягоды или цитрусовые. В составе сладких напитков, таких как компоты, морсы, соки применяются простые сахара, которые способны включать те же механизмы в организме, что и сладкие газированные напитки, поэтому их потребление лучше ограничивать, пояснила врач.

https://radiosputnik.ria.ru/20220309/gazirovki-1777245655.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество