https://ria.ru/20220312/alternativa-1777782219.html
Диетолог назвала полезную альтернативу фастфуду
Диетолог назвала полезную альтернативу фастфуду - РИА Новости, 12.03.2022
Диетолог назвала полезную альтернативу фастфуду
Фастфуд, если нужно быстро перекусить, можно заменить кисломолочными продуктами, сыром, орехами, фруктами, овощами или ягодами, кроме того, здоровой... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T03:33
2022-03-12T03:33
2022-03-12T03:33
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Фастфуд, если нужно быстро перекусить, можно заменить кисломолочными продуктами, сыром, орехами, фруктами, овощами или ягодами, кроме того, здоровой альтернативой бургеру может стать домашний сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами, сообщила РИА Новости врач-диетолог отдела диетологической помощи ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Елизавета Варданян.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины. Во вторник McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, 8 марта заявила, что приостановила свои инвестиции и развитие в России. О приостановке деятельности в России также сообщили компании Coca-Cola и PepsiCo.Кроме того, вполне здоровой альтернативой для приобретаемого в разных заведениях фастфуда может быть приготовленный дома сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами, уточнила специалист.Блюда быстрого питания, по словам Варданян, богаты трансжирами, в их основе - дешевое растительное масло, преимущественно пальмовое, которое по технологии производства подвергают воздействию высокой температуры и химических ускорителей реакции. В накопительном эффекте постоянное употребление фастфуда резко повышает риски развития воспалительных реакций и инсулинорезистентности, подчеркнула врач.Исследования показывают, что потребление сахаросодержащих напитков закономерно приводит к развитию хронических метаболических заболеваний, таких как метаболический синдром и сахарный диабет второго типа. Кроме того, провоцируются патологии сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, отмечается рост заболеваний полости рта у подростков, в том числе в виде развития патологической стираемости зубов и кариеса, отметила Варданян."Проведенное НМИЦ эндокринологии рандомизированное контролируемое испытание в течение шести месяцев показало, что ежедневное потребление 1 литра обычной кока-колы приводит к увеличению накопления жира в печени. При этом полуобезжиренное молоко с той же калорийностью такого действия, как нами установлено, не оказывает такого эффекта", - сообщила диетолог.Она добавила, что напитки Pepsi и Coca-Cola рекомендуется заменять обычной водой, для вкуса можно добавить туда различные травы, ягоды или цитрусовые. В составе сладких напитков, таких как компоты, морсы, соки применяются простые сахара, которые способны включать те же механизмы в организме, что и сладкие газированные напитки, поэтому их потребление лучше ограничивать, пояснила врач.
https://radiosputnik.ria.ru/20220309/gazirovki-1777245655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Диетолог назвала полезную альтернативу фастфуду
Диетолог Варданян назвала здоровой альтернативой бургеру домашний сэндвич с овощами
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Фастфуд, если нужно быстро перекусить, можно заменить кисломолочными продуктами, сыром, орехами, фруктами, овощами или ягодами, кроме того, здоровой альтернативой бургеру может стать домашний сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами, сообщила РИА Новости врач-диетолог отдела диетологической помощи ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Елизавета Варданян.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины
. Во вторник McDonald's
объявил, что временно закроет в России
850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, 8 марта заявила, что приостановила свои инвестиции и развитие в России. О приостановке деятельности в России также сообщили компании Coca-Cola и PepsiCo.
"Если нет времени на приготовление еды или человек пребывает в сверхзанятом режиме, то в качестве перекуса рекомендуется использовать кисломолочные продукты, натуральные белые сорта сыра, свежие орехи, сезонные фрукты и ягоды, а также различные овощи", - сказала Варданян.
Кроме того, вполне здоровой альтернативой для приобретаемого в разных заведениях фастфуда может быть приготовленный дома сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами, уточнила специалист.
Блюда быстрого питания, по словам Варданян, богаты трансжирами, в их основе - дешевое растительное масло, преимущественно пальмовое, которое по технологии производства подвергают воздействию высокой температуры и химических ускорителей реакции. В накопительном эффекте постоянное употребление фастфуда резко повышает риски развития воспалительных реакций и инсулинорезистентности, подчеркнула врач.
Исследования показывают, что потребление сахаросодержащих напитков закономерно приводит к развитию хронических метаболических заболеваний, таких как метаболический синдром и сахарный диабет второго типа. Кроме того, провоцируются патологии сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, отмечается рост заболеваний полости рта у подростков, в том числе в виде развития патологической стираемости зубов и кариеса, отметила Варданян.
"Проведенное НМИЦ эндокринологии рандомизированное контролируемое испытание в течение шести месяцев показало, что ежедневное потребление 1 литра обычной кока-колы приводит к увеличению накопления жира в печени. При этом полуобезжиренное молоко с той же калорийностью такого действия, как нами установлено, не оказывает такого эффекта", - сообщила диетолог.
Она добавила, что напитки Pepsi и Coca-Cola рекомендуется заменять обычной водой, для вкуса можно добавить туда различные травы, ягоды или цитрусовые. В составе сладких напитков, таких как компоты, морсы, соки применяются простые сахара, которые способны включать те же механизмы в организме, что и сладкие газированные напитки, поэтому их потребление лучше ограничивать, пояснила врач.