https://ria.ru/20220312/aes-1777860083.html

Постпред в Вене рассказал о контактах с МАГАТЭ по вопросам АЭС на Украине

Постпред в Вене рассказал о контактах с МАГАТЭ по вопросам АЭС на Украине - РИА Новости, 12.03.2022

Постпред в Вене рассказал о контактах с МАГАТЭ по вопросам АЭС на Украине

Российская сторона поддерживает тесный контакт с МАГАТЭ по вопросу ядерной безопасности на Чернобыльской и Запорожской АЭС, заявил в субботу постоянный... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T18:55

2022-03-12T18:55

2022-03-12T18:55

в мире

запорожская аэс

магатэ

чернобыльская аэс

россия

михаил ульянов (дипломат)

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ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Российская сторона поддерживает тесный контакт с МАГАТЭ по вопросу ядерной безопасности на Чернобыльской и Запорожской АЭС, заявил в субботу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Российская сторона поддерживает тесные контакты с МАГАТЭ по вопросам безопасности и защиты на Чернобыльской и Запорожской АЭС", - сообщил Ульянов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220311/chaes-1777775263.html

россия

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Петр Попадюк

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Петр Попадюк

в мире, запорожская аэс, магатэ, чернобыльская аэс, россия, михаил ульянов (дипломат)