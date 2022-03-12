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Постпред в Вене рассказал о контактах с МАГАТЭ по вопросам АЭС на Украине
Постпред в Вене рассказал о контактах с МАГАТЭ по вопросам АЭС на Украине - РИА Новости, 12.03.2022
Постпред в Вене рассказал о контактах с МАГАТЭ по вопросам АЭС на Украине
Российская сторона поддерживает тесный контакт с МАГАТЭ по вопросу ядерной безопасности на Чернобыльской и Запорожской АЭС, заявил в субботу постоянный... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T18:55
2022-03-12T18:55
в мире
запорожская аэс
магатэ
чернобыльская аэс
россия
михаил ульянов (дипломат)
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ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Российская сторона поддерживает тесный контакт с МАГАТЭ по вопросу ядерной безопасности на Чернобыльской и Запорожской АЭС, заявил в субботу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Российская сторона поддерживает тесные контакты с МАГАТЭ по вопросам безопасности и защиты на Чернобыльской и Запорожской АЭС", - сообщил Ульянов в своём Telegram-канале.
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в мире, запорожская аэс, магатэ, чернобыльская аэс, россия, михаил ульянов (дипломат)
18:55 12.03.2022
 
Постпред в Вене рассказал о контактах с МАГАТЭ по вопросам АЭС на Украине

Постпред в Вене Ульянов: Россия находится в тесном контакте с МАГАТЭ по теме АЭС Украины

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Читать ria.ru в
ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Российская сторона поддерживает тесный контакт с МАГАТЭ по вопросу ядерной безопасности на Чернобыльской и Запорожской АЭС, заявил в субботу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Российская сторона поддерживает тесные контакты с МАГАТЭ по вопросам безопасности и защиты на Чернобыльской и Запорожской АЭС", - сообщил Ульянов в своём Telegram-канале.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 23:43
МИД назвал заявления Киева о ЧАЭС дезинформацией
 
В миреЗапорожская АЭСМАГАТЭЧернобыльская АЭСРоссияМихаил Ульянов (дипломат)
 
 
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