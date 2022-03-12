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Постпред в Вене рассказал о контактах с МАГАТЭ по вопросам АЭС на Украине
Постпред в Вене рассказал о контактах с МАГАТЭ по вопросам АЭС на Украине - РИА Новости, 12.03.2022
Постпред в Вене рассказал о контактах с МАГАТЭ по вопросам АЭС на Украине
Российская сторона поддерживает тесный контакт с МАГАТЭ по вопросу ядерной безопасности на Чернобыльской и Запорожской АЭС, заявил в субботу постоянный... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T18:55
2022-03-12T18:55
2022-03-12T18:55
в мире
запорожская аэс
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чернобыльская аэс
россия
михаил ульянов (дипломат)
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ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Российская сторона поддерживает тесный контакт с МАГАТЭ по вопросу ядерной безопасности на Чернобыльской и Запорожской АЭС, заявил в субботу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Российская сторона поддерживает тесные контакты с МАГАТЭ по вопросам безопасности и защиты на Чернобыльской и Запорожской АЭС", - сообщил Ульянов в своём Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, магатэ, чернобыльская аэс, россия, михаил ульянов (дипломат)
Постпред в Вене рассказал о контактах с МАГАТЭ по вопросам АЭС на Украине
Постпред в Вене Ульянов: Россия находится в тесном контакте с МАГАТЭ по теме АЭС Украины