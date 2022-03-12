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Президент Абхазии проголосовал на выборах в парламент республики
Президент Абхазии проголосовал на выборах в парламент республики - РИА Новости, 12.03.2022
Президент Абхазии проголосовал на выборах в парламент республики
Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на выборах в парламент республики в родном селе Тамыш, где он прописан, сообщили журналистам в пресс-службе главы... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:53
2022-03-12T11:53
в мире
аслан бжания
абхазия
партия экономического развития абхазии
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СУХУМ, 12 мар – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на выборах в парламент республики в родном селе Тамыш, где он прописан, сообщили журналистам в пресс-службе главы республики."Президент Аслан Бжания проголосовал на выборах в Народное собрание - парламент РА", - говорится в сообщении.Уточняется, что Бжания проголосовал по месту прописки в родном селе Тамыш.В его избирательном округе баллотируются бывший руководитель РУП "Черноморэнерго" Резо Зантария и оппозиционер Гарри Кокая (депутат действующего созыва - ред.).Выборы в парламент проходят в Абхазии в субботу, избирательные участки открыты в 35 округах с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск), всего их 152. Всего в голосовании могут принять около 130 тысяч человек - это чуть больше половины населения Абхазии.В парламентских выборах принимают участие 123 кандидата - 107 мужчин и 16 женщин, трое из которых русские. Всего ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и пять политических партий, представивших своих 14 кандидатов - две провластные партии - "Амцахара" (восемь кандидатов) и Народный фронт Абхазии (один кандидат), а также две оппозиционные - "Апсны" (два кандидата) и Народная партия Абхазии (один кандидат), и "Партию экономического развития Абхазии" (два кандидата), сохраняющую нейтралитет. Политическое большинство в парламенте позволяет оказывать непосредственное воздействие на принятие решений.В парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются один раз в пять лет. Срок полномочий нынешнего шестого созыва парламента истекает весной этого года.
https://ria.ru/20220312/abkhaziya-1777790771.html
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в мире, аслан бжания, абхазия, партия экономического развития абхазии
11:53 12.03.2022
 
Президент Абхазии проголосовал на выборах в парламент республики

Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на выборах в парламент республики

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАслан Бжания
Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 12 мар – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на выборах в парламент республики в родном селе Тамыш, где он прописан, сообщили журналистам в пресс-службе главы республики.
"Президент Аслан Бжания проголосовал на выборах в Народное собрание - парламент РА", - говорится в сообщении.
Выборы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 08:09
В Абхазии начались выборы в парламент республики
Уточняется, что Бжания проголосовал по месту прописки в родном селе Тамыш.
В его избирательном округе баллотируются бывший руководитель РУП "Черноморэнерго" Резо Зантария и оппозиционер Гарри Кокая (депутат действующего созыва - ред.).
Выборы в парламент проходят в Абхазии в субботу, избирательные участки открыты в 35 округах с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск), всего их 152. Всего в голосовании могут принять около 130 тысяч человек - это чуть больше половины населения Абхазии.
В парламентских выборах принимают участие 123 кандидата - 107 мужчин и 16 женщин, трое из которых русские. Всего ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и пять политических партий, представивших своих 14 кандидатов - две провластные партии - "Амцахара" (восемь кандидатов) и Народный фронт Абхазии (один кандидат), а также две оппозиционные - "Апсны" (два кандидата) и Народная партия Абхазии (один кандидат), и "Партию экономического развития Абхазии" (два кандидата), сохраняющую нейтралитет. Политическое большинство в парламенте позволяет оказывать непосредственное воздействие на принятие решений.
В парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются один раз в пять лет. Срок полномочий нынешнего шестого созыва парламента истекает весной этого года.
Вид на Сухум - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 17:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР
 
В миреАслан БжанияАбхазияПартия экономического развития Абхазии
 
 
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