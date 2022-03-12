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В Абхазии начались выборы в парламент республики

В Абхазии начались выборы в парламент республики - РИА Новости, 12.03.2022

В Абхазии начались выборы в парламент республики

Избирательные участки на выборах в парламент Абхазии открылись в субботу для голосования. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T08:09

2022-03-12T08:09

2022-03-12T08:09

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партия экономического развития абхазии

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СУХУМ, 12 мар – РИА Новости. Избирательные участки на выборах в парламент Абхазии открылись в субботу для голосования.Участки будут открыты в 35 округах на 152 избирательных участках с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). Всего в голосовании смогут принять около 130 тысяч человек, это чуть больше половины населения Абхазии.В парламентских выборах примут участие 123 кандидата - 107 мужчин и 16 женщин, трое из которых русские.Всего ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и пять политических партий, представивших своих 14 кандидатов - две провластные партии - "Амцахара" (восемь кандидатов) и Народный фронт Абхазии (один кандидат), а также две оппозиционные - "Апсны" (два кандидата) и Народная партия Абхазии (один кандидат), и "Партию экономического развития Абхазии" (два кандидата), сохраняющую нейтралитет.Политическое большинство в парламенте позволяет оказывать непосредственное воздействие на принятие решений.Все партии поддерживают сотрудничество с Россией.В парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются один раз в пять лет. Срок полномочий нынешнего шестого созыва парламента истекает весной этого года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, абхазия, партия экономического развития абхазии