https://ria.ru/20220311/zoloto-1777579940.html

Эксперт оценила риски инвестирования в золото

Эксперт оценила риски инвестирования в золото - РИА Новости, 11.03.2022

Эксперт оценила риски инвестирования в золото

Отмена НДС на инвестиционное золото повысит привлекательность слитков драгоценных металлов для частных инвесторов, однако такие вложения несут определённые... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T03:52

2022-03-11T03:52

2022-03-11T03:52

экономика

владимир путин

санкции в отношении россии

общество

золото

россия

москва

ольга дайнеко

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Отмена НДС на инвестиционное золото повысит привлекательность слитков драгоценных металлов для частных инвесторов, однако такие вложения несут определённые риски, а доход с купли-продажи облагается налогом, рассказала РИА Новости эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.Президент России Владимир Путин в среду подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Ранее приобретение гражданами драгоценных металлов (за исключением монет) облагалось НДС по ставке 20%, в том числе слитков, изымаемых из хранилищ банка. Это делало операции с ними невыгодными в краткосрочной перспективе для граждан.Вместе с тем, она подчеркнула, что инвестиции в золото в качестве защиты от инфляции будут работать только для тех, кто сберегает на долгий период времени. "Попытка заработать на купле-продаже драгоценных металлов в коротком промежутке времени опасна большими финансовыми потерями", — сказала Дайнеко.Она также напомнила, что доход от этих операций облагается налогом. "И при продаже слитка, и при реализации драгоценного металла с ОМС (обезличенный металлический счет — ред.) до истечения трех лет владения придется уплатить НДФЛ — 13% с фактического дохода. Однако есть и возможность получить имущественный вычет в размере 13%, но не больше 250 тысяч рублей, или уменьшить налогооблагаемый доход на сумму расходов при покупке металла", — сказала Дайнеко.Самые надежные способы вложений в драгоценные металлы, по ее словам, — это покупка слитков, монет, либо открытие ОМС. "Все остальные варианты связаны с биржевой торговлей и требуют профессиональной подготовки. А покупать золото с рук и в ломбардах — крайне небезопасно. Есть большие риски: сложно самостоятельно оценить подлинность золота. У продавца может не оказаться сертификата подлинности, либо он может быть поддельным", — предупреждает эксперт.Она также напомнила, что средства ОМС не подлежат государственному страхованию, поэтому такие счета лучше открывать в надежных системообразующих банках. Банки сейчас предлагают ОМС четырех видов металлов: золото, серебро, платина и палладий.

https://ria.ru/20220311/zoloto-1777574964.html

https://ria.ru/20220310/slitki-1777391095.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, владимир путин, санкции в отношении россии, общество, золото, россия, москва, ольга дайнеко