https://ria.ru/20220311/zoloto-1777579940.html
Эксперт оценила риски инвестирования в золото
Эксперт оценила риски инвестирования в золото - РИА Новости, 11.03.2022
Эксперт оценила риски инвестирования в золото
Отмена НДС на инвестиционное золото повысит привлекательность слитков драгоценных металлов для частных инвесторов, однако такие вложения несут определённые... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T03:52
2022-03-11T03:52
2022-03-11T03:52
экономика
владимир путин
санкции в отношении россии
общество
золото
россия
москва
ольга дайнеко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_cd114591fd0e058ae72bc20ee7671777.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Отмена НДС на инвестиционное золото повысит привлекательность слитков драгоценных металлов для частных инвесторов, однако такие вложения несут определённые риски, а доход с купли-продажи облагается налогом, рассказала РИА Новости эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.Президент России Владимир Путин в среду подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Ранее приобретение гражданами драгоценных металлов (за исключением монет) облагалось НДС по ставке 20%, в том числе слитков, изымаемых из хранилищ банка. Это делало операции с ними невыгодными в краткосрочной перспективе для граждан.Вместе с тем, она подчеркнула, что инвестиции в золото в качестве защиты от инфляции будут работать только для тех, кто сберегает на долгий период времени. "Попытка заработать на купле-продаже драгоценных металлов в коротком промежутке времени опасна большими финансовыми потерями", — сказала Дайнеко.Она также напомнила, что доход от этих операций облагается налогом. "И при продаже слитка, и при реализации драгоценного металла с ОМС (обезличенный металлический счет — ред.) до истечения трех лет владения придется уплатить НДФЛ — 13% с фактического дохода. Однако есть и возможность получить имущественный вычет в размере 13%, но не больше 250 тысяч рублей, или уменьшить налогооблагаемый доход на сумму расходов при покупке металла", — сказала Дайнеко.Самые надежные способы вложений в драгоценные металлы, по ее словам, — это покупка слитков, монет, либо открытие ОМС. "Все остальные варианты связаны с биржевой торговлей и требуют профессиональной подготовки. А покупать золото с рук и в ломбардах — крайне небезопасно. Есть большие риски: сложно самостоятельно оценить подлинность золота. У продавца может не оказаться сертификата подлинности, либо он может быть поддельным", — предупреждает эксперт.Она также напомнила, что средства ОМС не подлежат государственному страхованию, поэтому такие счета лучше открывать в надежных системообразующих банках. Банки сейчас предлагают ОМС четырех видов металлов: золото, серебро, платина и палладий.
https://ria.ru/20220311/zoloto-1777574964.html
https://ria.ru/20220310/slitki-1777391095.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_5fa2c3ebe8c9364753eb84a3a041132a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, санкции в отношении россии, общество, золото, россия, москва, ольга дайнеко
Эксперт оценила риски инвестирования в золото
Эксперт Дайнеко: инвестиции в золото несут свои риски и подходят не всем
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Отмена НДС на инвестиционное золото повысит привлекательность слитков драгоценных металлов для частных инвесторов, однако такие вложения несут определённые риски, а доход с купли-продажи облагается налогом, рассказала РИА Новости эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Президент России Владимир Путин
в среду подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Ранее приобретение гражданами драгоценных металлов (за исключением монет) облагалось НДС по ставке 20%, в том числе слитков, изымаемых из хранилищ банка. Это делало операции с ними невыгодными в краткосрочной перспективе для граждан.
"Новый закон призван повысить спрос на слитки из драгметаллов как на инвестиционный инструмент, в том числе как альтернативу покупке валюты, курс которой сейчас затруднительно прогнозировать. Золото может выступать убежищем в сложные времена: исторически в периоды неустойчивой экономической ситуации стоимость золота повышается, в то время как иные варианты вложений чаще подвергаются риску", — заявила эксперт.
Вместе с тем, она подчеркнула, что инвестиции в золото в качестве защиты от инфляции будут работать только для тех, кто сберегает на долгий период времени. "Попытка заработать на купле-продаже драгоценных металлов в коротком промежутке времени опасна большими финансовыми потерями", — сказала Дайнеко.
Она также напомнила, что доход от этих операций облагается налогом. "И при продаже слитка, и при реализации драгоценного металла с ОМС (обезличенный металлический счет — ред.) до истечения трех лет владения придется уплатить НДФЛ — 13% с фактического дохода. Однако есть и возможность получить имущественный вычет в размере 13%, но не больше 250 тысяч рублей, или уменьшить налогооблагаемый доход на сумму расходов при покупке металла", — сказала Дайнеко
.
Самые надежные способы вложений в драгоценные металлы, по ее словам, — это покупка слитков, монет, либо открытие ОМС. "Все остальные варианты связаны с биржевой торговлей и требуют профессиональной подготовки. А покупать золото с рук и в ломбардах — крайне небезопасно. Есть большие риски: сложно самостоятельно оценить подлинность золота. У продавца может не оказаться сертификата подлинности, либо он может быть поддельным", — предупреждает эксперт.
Она также напомнила, что средства ОМС не подлежат государственному страхованию, поэтому такие счета лучше открывать в надежных системообразующих банках. Банки сейчас предлагают ОМС четырех видов металлов: золото, серебро, платина и палладий.