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https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777759837.html
Зеленский заявил, что Европу из "пропасти" вытащат Украина и Польша
Зеленский заявил, что Европу из "пропасти" вытащат Украина и Польша - РИА Новости, 11.03.2022
Зеленский заявил, что Европу из "пропасти" вытащат Украина и Польша
Владимир Зеленский заявил, что Европу из "пропасти" вытащат Украина и Польша. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T20:42
2022-03-11T20:42
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
польша
владимир зеленский
европа
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Европу из "пропасти" вытащат Украина и Польша."Мы боремся вместе, у нас есть сила. Помните - вместе нас 90 миллионов, мы вместе можем все. И это историческая миссия, историческая миссия Польши, историческая миссия Украины - быть лидерами, которые вместе вытащат Европу из этой пропасти, спасут от этой угрозы, остановят превращение Европы в жертву", - сказал Зеленский в обращении к польскому правительству. Он отметил, что Украина и Польша разделят "победу с нашими братьями и сестрами".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777753717.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
польша
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, польша, владимир зеленский, европа
20:42 11.03.2022
 
Зеленский заявил, что Европу из "пропасти" вытащат Украина и Польша

Зеленский: Европу из "пропасти" вытащат Украина и Польша, и это "историческая миссия"

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Европу из "пропасти" вытащат Украина и Польша.
"Мы боремся вместе, у нас есть сила. Помните - вместе нас 90 миллионов, мы вместе можем все. И это историческая миссия, историческая миссия Польши, историческая миссия Украины - быть лидерами, которые вместе вытащат Европу из этой пропасти, спасут от этой угрозы, остановят превращение Европы в жертву", - сказал Зеленский в обращении к польскому правительству. Он отметил, что Украина и Польша разделят "победу с нашими братьями и сестрами".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 19:51
Зеленский в обращении к польскому правительству назвал белорусов братьями
 
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