https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777759837.html

Зеленский заявил, что Европу из "пропасти" вытащат Украина и Польша

Зеленский заявил, что Европу из "пропасти" вытащат Украина и Польша - РИА Новости, 11.03.2022

Зеленский заявил, что Европу из "пропасти" вытащат Украина и Польша

Владимир Зеленский заявил, что Европу из "пропасти" вытащат Украина и Польша. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T20:42

2022-03-11T20:42

2022-03-11T20:42

в мире

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украина

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владимир зеленский

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Европу из "пропасти" вытащат Украина и Польша."Мы боремся вместе, у нас есть сила. Помните - вместе нас 90 миллионов, мы вместе можем все. И это историческая миссия, историческая миссия Польши, историческая миссия Украины - быть лидерами, которые вместе вытащат Европу из этой пропасти, спасут от этой угрозы, остановят превращение Европы в жертву", - сказал Зеленский в обращении к польскому правительству. Он отметил, что Украина и Польша разделят "победу с нашими братьями и сестрами".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777753717.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, польша, владимир зеленский, европа