15:34 11.03.2022 (обновлено: 16:12 11.03.2022)
Зеленский пригрозил, что гуманитарные коридоры могут понадобиться россиянам
Зеленский пригрозил, что гуманитарные коридоры могут понадобиться самим россиянам
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил российским военным, что в случае срыва режима тишины на гуманитарных коридорах они могут получить такой "ответ мира", что им "самим понадобятся гуманитарные коридоры".
"Украинские военные обеспечили тишину, чтобы гуманитарные коридоры работали. Если оккупанты снова будут стрелять и срывать спасение людей, в итоге они получат такой ответ мира, что им самим понадобятся гуманитарные коридоры", - сказал он в видеообращении.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила про открытие очередных гуманитарных маршрутов по территории Украины в пятницу.
Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что Россия будет в одностороннем порядке открывать гуманитарные коридоры из-за попыток Украины помешать эвакуации мирного населения. По данным ведомства, на некоторых направлениях операция по открытию гуманитарных коридоров 10 марта "каких-либо существенных позитивных результатов исключительно по вине киевских властей в очередной раз не принесла".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.