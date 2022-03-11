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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777682013.html
Зеленский пригрозил, что гуманитарные коридоры могут понадобиться россиянам
Зеленский пригрозил, что гуманитарные коридоры могут понадобиться россиянам - РИА Новости, 11.03.2022
Зеленский пригрозил, что гуманитарные коридоры могут понадобиться россиянам
Владимир Зеленский заявил российским военным, что в случае срыва режима тишины на гуманитарных коридорах они могут получить такой "ответ мира", что им "самим... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:34
2022-03-11T16:12
в мире
россия
украина
санкции в отношении россии
владимир зеленский
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил российским военным, что в случае срыва режима тишины на гуманитарных коридорах они могут получить такой "ответ мира", что им "самим понадобятся гуманитарные коридоры"."Украинские военные обеспечили тишину, чтобы гуманитарные коридоры работали. Если оккупанты снова будут стрелять и срывать спасение людей, в итоге они получат такой ответ мира, что им самим понадобятся гуманитарные коридоры", - сказал он в видеообращении.Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила про открытие очередных гуманитарных маршрутов по территории Украины в пятницу.Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что Россия будет в одностороннем порядке открывать гуманитарные коридоры из-за попыток Украины помешать эвакуации мирного населения. По данным ведомства, на некоторых направлениях операция по открытию гуманитарных коридоров 10 марта "каких-либо существенных позитивных результатов исключительно по вине киевских властей в очередной раз не принесла".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, украина, санкции в отношении россии, владимир зеленский
15:34 11.03.2022 (обновлено: 16:12 11.03.2022)
 
Зеленский пригрозил, что гуманитарные коридоры могут понадобиться россиянам

Зеленский пригрозил, что гуманитарные коридоры могут понадобиться самим россиянам

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил российским военным, что в случае срыва режима тишины на гуманитарных коридорах они могут получить такой "ответ мира", что им "самим понадобятся гуманитарные коридоры".
"Украинские военные обеспечили тишину, чтобы гуманитарные коридоры работали. Если оккупанты снова будут стрелять и срывать спасение людей, в итоге они получат такой ответ мира, что им самим понадобятся гуманитарные коридоры", - сказал он в видеообращении.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила про открытие очередных гуманитарных маршрутов по территории Украины в пятницу.
Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что Россия будет в одностороннем порядке открывать гуманитарные коридоры из-за попыток Украины помешать эвакуации мирного населения. По данным ведомства, на некоторых направлениях операция по открытию гуманитарных коридоров 10 марта "каких-либо существенных позитивных результатов исключительно по вине киевских властей в очередной раз не принесла".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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