https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777657014.html
Порошенко выразил поддержку Зеленскому
Порошенко выразил поддержку Зеленскому - РИА Новости, 11.03.2022
Порошенко выразил поддержку Зеленскому
Экс-президент Украины Петр Порошенко, против которого на родине возбуждены уголовные дела, заявил, что в сложившейся ситуации поддерживает Владимира Зеленского. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:00
2022-03-11T14:00
2022-03-11T14:27
обострение ситуации в днр и лнр
петр порошенко
владимир зеленский
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, против которого на родине возбуждены уголовные дела, заявил, что в сложившейся ситуации поддерживает Владимира Зеленского."Мы поддерживаем все дипломатические усилия и сейчас демонстрируем единство. У нас больше нет власти и оппозиции, мы все сейчас объединились вокруг Украины и все мы защищаем свой народ. Я твердо стою за шестого президента. И во время этих переговоров, встреч, усилий... Потому что таким путем мы можем победить Путина", - сказал Порошенко на видео, которое он выложил в пятницу в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220225/sud-1775129511.html
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр порошенко, владимир зеленский, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
14:00 11.03.2022 (обновлено: 14:27 11.03.2022)
Порошенко выразил поддержку Зеленскому
Экс-президент Украины Порошенко заявил, что поддерживает Зеленского