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Президент Хорватии считает, что упавший в Загребе БПЛА прилетел c Украины
Президент Хорватии считает, что упавший в Загребе БПЛА прилетел c Украины - РИА Новости, 11.03.2022
Президент Хорватии считает, что упавший в Загребе БПЛА прилетел c Украины
Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что упавший в Загребе в ночь на пятницу БПЛА прилетел с территории Украины. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:47
2022-03-11T16:51
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венгрия
загреб
нато
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БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что упавший в Загребе в ночь на пятницу БПЛА прилетел с территории Украины.Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины.Беспилотник, по мнению НАТО и хорватских органов, не был угрозой для страны, вошел в воздушное пространство в 22.57 (00.57 мск), прибыл со стороны Венгрии, задержался в воздушном пространстве 7 минут и двигался со скоростью 700 километров в час, как заявил министр обороны Марио Баножич. МО пока не установило принадлежность и место запуска аппарата.Он подчеркнул, что власти страны считают, "что это не было направлено против Хорватии"."Это летательный аппарат размером с самолет, который не был сбит на своем пути от, очевидно, Украины до Загреба… Смотрим, что происходит на Украине, осуждаем происходящее, но о том, что шеститонный летательный аппарат упал в черте города с миллионом жителей, пока, насколько я видел, не сообщил никто на CNN, BBC и Al Jazeerа, как будто дождь выпал, а не, к счастью, невооруженная бомба", - подчеркнул Миланович.
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в мире, хорватия, венгрия, загреб, нато
14:47 11.03.2022 (обновлено: 16:51 11.03.2022)
 
Президент Хорватии считает, что упавший в Загребе БПЛА прилетел c Украины

Президент Хорватии Миланович считает, что упавший в Загребе БПЛА прилетел c Украины

© REUTERS / Antonio BronicМесто падения беспилотника в Загребе. 11 марта 2022
Место падения беспилотника в Загребе. 11 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Antonio Bronic
Место падения беспилотника в Загребе. 11 марта 2022
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БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что упавший в Загребе в ночь на пятницу БПЛА прилетел с территории Украины.
Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины.
Место падения беспилотника в Загребе. 11 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
13:54
В Хорватии заявили, что Загребе упала старая советская модель БПЛА
Беспилотник, по мнению НАТО и хорватских органов, не был угрозой для страны, вошел в воздушное пространство в 22.57 (00.57 мск), прибыл со стороны Венгрии, задержался в воздушном пространстве 7 минут и двигался со скоростью 700 километров в час, как заявил министр обороны Марио Баножич. МО пока не установило принадлежность и место запуска аппарата.
"Предупреждения мы не получили, объект летел над Венгрией свыше 40 минут. В хорватском воздушном пространстве провел 7 минут и упал в районе Ярун, к счастью, без жертв. Речь идет о серьезном инциденте", - заявил глава государства на брифинге.
Он подчеркнул, что власти страны считают, "что это не было направлено против Хорватии".
"Это летательный аппарат размером с самолет, который не был сбит на своем пути от, очевидно, Украины до Загреба… Смотрим, что происходит на Украине, осуждаем происходящее, но о том, что шеститонный летательный аппарат упал в черте города с миллионом жителей, пока, насколько я видел, не сообщил никто на CNN, BBC и Al Jazeerа, как будто дождь выпал, а не, к счастью, невооруженная бомба", - подчеркнул Миланович.
Беспилотный летательный аппарат Ту-141 Стриж - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
12:24
В Загребе мог упасть украинский беспилотник, заявил военный эксперт
 
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