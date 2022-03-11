14:47 11.03.2022 (обновлено: 16:51 11.03.2022)
Президент Хорватии считает, что упавший в Загребе БПЛА прилетел c Украины
Президент Хорватии Миланович считает, что упавший в Загребе БПЛА прилетел c Украины
Место падения беспилотника в Загребе. 11 марта 2022
БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что упавший в Загребе в ночь на пятницу БПЛА прилетел с территории Украины.
Беспилотник, по мнению НАТО и хорватских органов, не был угрозой для страны, вошел в воздушное пространство в 22.57 (00.57 мск), прибыл со стороны Венгрии, задержался в воздушном пространстве 7 минут и двигался со скоростью 700 километров в час, как заявил министр обороны Марио Баножич. МО пока не установило принадлежность и место запуска аппарата.
"Предупреждения мы не получили, объект летел над Венгрией свыше 40 минут. В хорватском воздушном пространстве провел 7 минут и упал в районе Ярун, к счастью, без жертв. Речь идет о серьезном инциденте", - заявил глава государства на брифинге.
Он подчеркнул, что власти страны считают, "что это не было направлено против Хорватии".
"Это летательный аппарат размером с самолет, который не был сбит на своем пути от, очевидно, Украины до Загреба… Смотрим, что происходит на Украине, осуждаем происходящее, но о том, что шеститонный летательный аппарат упал в черте города с миллионом жителей, пока, насколько я видел, не сообщил никто на CNN, BBC и Al Jazeerа, как будто дождь выпал, а не, к счастью, невооруженная бомба", - подчеркнул Миланович.