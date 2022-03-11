https://ria.ru/20220311/zagreb-1777669740.html

Президент Хорватии считает, что упавший в Загребе БПЛА прилетел c Украины

Президент Хорватии считает, что упавший в Загребе БПЛА прилетел c Украины - РИА Новости, 11.03.2022

Президент Хорватии считает, что упавший в Загребе БПЛА прилетел c Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что упавший в Загребе в ночь на пятницу БПЛА прилетел с территории Украины. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:47

2022-03-11T14:47

2022-03-11T16:51

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БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что упавший в Загребе в ночь на пятницу БПЛА прилетел с территории Украины.Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины.Беспилотник, по мнению НАТО и хорватских органов, не был угрозой для страны, вошел в воздушное пространство в 22.57 (00.57 мск), прибыл со стороны Венгрии, задержался в воздушном пространстве 7 минут и двигался со скоростью 700 километров в час, как заявил министр обороны Марио Баножич. МО пока не установило принадлежность и место запуска аппарата.Он подчеркнул, что власти страны считают, "что это не было направлено против Хорватии"."Это летательный аппарат размером с самолет, который не был сбит на своем пути от, очевидно, Украины до Загреба… Смотрим, что происходит на Украине, осуждаем происходящее, но о том, что шеститонный летательный аппарат упал в черте города с миллионом жителей, пока, насколько я видел, не сообщил никто на CNN, BBC и Al Jazeerа, как будто дождь выпал, а не, к счастью, невооруженная бомба", - подчеркнул Миланович.

https://ria.ru/20220311/zagreb-1777655109.html

https://ria.ru/20220311/zagreb-1777632264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хорватия, венгрия, загреб, нато