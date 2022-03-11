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В Хорватии заявили, что Загребе упала старая советская модель БПЛА
В Хорватии заявили, что Загребе упала старая советская модель БПЛА - РИА Новости, 11.03.2022
В Хорватии заявили, что Загребе упала старая советская модель БПЛА
Упавший в Хорватии в ночь на пятницу беспилотник, по мнению НАТО и хорватских органов, предположительно, не был угрозой для страны, заявил министр обороны Марио РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:54
2022-03-11T14:47
в мире
загреб
хорватия
венгрия
словения
нато
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БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Упавший в Хорватии в ночь на пятницу беспилотник, по мнению НАТО и хорватских органов, предположительно, не был угрозой для страны, заявил министр обороны Марио Баножич.Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины."Мы с НАТО ведем интенсивную коммуникацию. Я говорил в главами МО Венгрии и Словении, мы обменялись информацией. Летательный аппарат вошел в воздушное пространство в 22.57 (00.57 мск), прибыл со стороны Венгрии, задержался в воздушном пространстве 7 минут и двигался со скоростью 700 километров в час", - заявил глава МО на брифинге."Направление движения установлено. Вероятно, он не был угрозой для Хорватии, не надо бояться. НАТО и наши службы безопасности работают по этому вопросу", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20220311/zagreb-1777633514.html
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в мире, загреб, хорватия, венгрия, словения, нато
13:54 11.03.2022 (обновлено: 14:47 11.03.2022)
 
В Хорватии заявили, что Загребе упала старая советская модель БПЛА

Начальник Генштаба Хорватии заявил, что Загребе упал советский БПЛА Ту-141 "Стриж"

© AP Photo / Darko BandicМесто падения беспилотника в Загребе. 11 марта 2022
Место падения беспилотника в Загребе. 11 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Darko Bandic
Место падения беспилотника в Загребе. 11 марта 2022
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Упавший в Хорватии в ночь на пятницу беспилотник, по мнению НАТО и хорватских органов, предположительно, не был угрозой для страны, заявил министр обороны Марио Баножич.
Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины.
Место падения неустановленного объекта в Загребе. 11 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
12:30
В мэрии Загреба прокомментировали падение летательного аппарата
"Мы с НАТО ведем интенсивную коммуникацию. Я говорил в главами МО Венгрии и Словении, мы обменялись информацией. Летательный аппарат вошел в воздушное пространство в 22.57 (00.57 мск), прибыл со стороны Венгрии, задержался в воздушном пространстве 7 минут и двигался со скоростью 700 километров в час", - заявил глава МО на брифинге.
"Направление движения установлено. Вероятно, он не был угрозой для Хорватии, не надо бояться. НАТО и наши службы безопасности работают по этому вопросу", - подчеркнул министр.
Беспилотный летательный аппарат Ту-141 Стриж - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
12:24
В Загребе мог упасть украинский беспилотник, заявил военный эксперт
 
В миреЗагребХорватияВенгрияСловенияНАТО
 
 
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