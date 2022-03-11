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В Хорватии заявили, что Загребе упала старая советская модель БПЛА
В Хорватии заявили, что Загребе упала старая советская модель БПЛА - РИА Новости, 11.03.2022
В Хорватии заявили, что Загребе упала старая советская модель БПЛА
Упавший в Хорватии в ночь на пятницу беспилотник, по мнению НАТО и хорватских органов, предположительно, не был угрозой для страны, заявил министр обороны Марио РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:54
2022-03-11T13:54
2022-03-11T14:47
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БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Упавший в Хорватии в ночь на пятницу беспилотник, по мнению НАТО и хорватских органов, предположительно, не был угрозой для страны, заявил министр обороны Марио Баножич.Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины."Мы с НАТО ведем интенсивную коммуникацию. Я говорил в главами МО Венгрии и Словении, мы обменялись информацией. Летательный аппарат вошел в воздушное пространство в 22.57 (00.57 мск), прибыл со стороны Венгрии, задержался в воздушном пространстве 7 минут и двигался со скоростью 700 километров в час", - заявил глава МО на брифинге."Направление движения установлено. Вероятно, он не был угрозой для Хорватии, не надо бояться. НАТО и наши службы безопасности работают по этому вопросу", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20220311/zagreb-1777633514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, загреб, хорватия, венгрия, словения, нато
13:54 11.03.2022 (обновлено: 14:47 11.03.2022)
В Хорватии заявили, что Загребе упала старая советская модель БПЛА
Начальник Генштаба Хорватии заявил, что Загребе упал советский БПЛА Ту-141 "Стриж"