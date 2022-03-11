https://ria.ru/20220311/zagreb-1777633514.html

В мэрии Загреба прокомментировали падение летательного аппарата

В мэрии Загреба прокомментировали падение летательного аппарата - РИА Новости, 11.03.2022

В мэрии Загреба прокомментировали падение летательного аппарата

Мэр столицы Хорватии Загреба Томислав Томашевич заявил, что при падении летательного аппарата в столице Хорватии в ночь на пятницу чудом нет пострадавших, при... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:30

2022-03-11T12:30

2022-03-11T12:39

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БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Мэр столицы Хорватии Загреба Томислав Томашевич заявил, что при падении летательного аппарата в столице Хорватии в ночь на пятницу чудом нет пострадавших, при этом нет указаний на то, что это намеренный акт.Неустановленный объект упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины.Минобороны Хорватии пока не смогло подтвердить или опровергнуть данную информацию. Председатель комитета Сабора (парламента) Хорватии по внутренней политике и нацбезопасности Синиша Хайдаш Дончич потребовал от силовых структур отчитаться о падении летательного аппарата в ночь на пятницу в стране-члене НАТО."Если бы мне три недели кто-то сказал, что будем иметь дело с такими вещами… Вы уже знаете, что речь идет о летательном аппарате, его фрагменты в нескольких местах. Никто не пострадал и это чудо в этом несчастье. С учетом времени, когда он упал и места, где фрагменты упали, невероятно, что никто не пострадал. Компетентное министерство скоро выйдет с сообщением, прокуратура проводит осмотр, сейчас нет информации о взрывчатых веществах", - заявил мэр на брифинге журналистам.По его словам "нет указаний на то, что это намеренно", случившееся он назвал беспрецедентным.По стечению обстоятельств, около 21.00 (23.00 мск) премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил о необходимости модернизировать систему воздушной обороны страны. Ранее Загреб приобрел у Франции эскадрилью из 12 самолетов Rafale за 1,2 миллиарда евро с налогами.Отмечается, что в результате происшествия получили повреждения несколько стоявших поблизости автомобилей, пострадавших нет. В настоящее время район оцеплен, работают эксперты, полиция призвала СМИ не распространять непроверенную информацию."Когда говорим о модернизации Вооруженных сил Хорватии, наша цель – укомплектовать среднюю пехотную бригаду, а кроме бронетранспортеров Bradley и боевых самолетов работаем и над модернизацией других систем. Одна из них – ПВО ближнего действия, цель – приобрести их в период 2023-2025 года", - написал Пленкович в Twitter.

https://ria.ru/20220311/zagreb-1777632264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, хорватия, загреб