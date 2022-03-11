Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/zagreb-1777633514.html
В мэрии Загреба прокомментировали падение летательного аппарата
В мэрии Загреба прокомментировали падение летательного аппарата - РИА Новости, 11.03.2022
В мэрии Загреба прокомментировали падение летательного аппарата
Мэр столицы Хорватии Загреба Томислав Томашевич заявил, что при падении летательного аппарата в столице Хорватии в ночь на пятницу чудом нет пострадавших, при... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:30
2022-03-11T12:39
в мире
хорватия
загреб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777634963_0:240:3215:2048_1920x0_80_0_0_ca38b27e3ae7d06634cc156bff28342a.jpg
БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Мэр столицы Хорватии Загреба Томислав Томашевич заявил, что при падении летательного аппарата в столице Хорватии в ночь на пятницу чудом нет пострадавших, при этом нет указаний на то, что это намеренный акт.Неустановленный объект упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины.Минобороны Хорватии пока не смогло подтвердить или опровергнуть данную информацию. Председатель комитета Сабора (парламента) Хорватии по внутренней политике и нацбезопасности Синиша Хайдаш Дончич потребовал от силовых структур отчитаться о падении летательного аппарата в ночь на пятницу в стране-члене НАТО."Если бы мне три недели кто-то сказал, что будем иметь дело с такими вещами… Вы уже знаете, что речь идет о летательном аппарате, его фрагменты в нескольких местах. Никто не пострадал и это чудо в этом несчастье. С учетом времени, когда он упал и места, где фрагменты упали, невероятно, что никто не пострадал. Компетентное министерство скоро выйдет с сообщением, прокуратура проводит осмотр, сейчас нет информации о взрывчатых веществах", - заявил мэр на брифинге журналистам.По его словам "нет указаний на то, что это намеренно", случившееся он назвал беспрецедентным.По стечению обстоятельств, около 21.00 (23.00 мск) премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил о необходимости модернизировать систему воздушной обороны страны. Ранее Загреб приобрел у Франции эскадрилью из 12 самолетов Rafale за 1,2 миллиарда евро с налогами.Отмечается, что в результате происшествия получили повреждения несколько стоявших поблизости автомобилей, пострадавших нет. В настоящее время район оцеплен, работают эксперты, полиция призвала СМИ не распространять непроверенную информацию."Когда говорим о модернизации Вооруженных сил Хорватии, наша цель – укомплектовать среднюю пехотную бригаду, а кроме бронетранспортеров Bradley и боевых самолетов работаем и над модернизацией других систем. Одна из них – ПВО ближнего действия, цель – приобрести их в период 2023-2025 года", - написал Пленкович в Twitter.
https://ria.ru/20220311/zagreb-1777632264.html
хорватия
загреб
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777634963_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_8d9921efc2e3bc9f5aaa8cefaaabbb46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хорватия, загреб
12:30 11.03.2022 (обновлено: 12:39 11.03.2022)
 
В мэрии Загреба прокомментировали падение летательного аппарата

Мэр Загреба Томашевич: нет указаний на то, что падение летательного аппарата намеренно

© AFP 2022Место падения неустановленного объекта в Загребе. 11 марта 2022
Место падения неустановленного объекта в Загребе. 11 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AFP 2022
Место падения неустановленного объекта в Загребе. 11 марта 2022
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Мэр столицы Хорватии Загреба Томислав Томашевич заявил, что при падении летательного аппарата в столице Хорватии в ночь на пятницу чудом нет пострадавших, при этом нет указаний на то, что это намеренный акт.
Неустановленный объект упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины.
Минобороны Хорватии пока не смогло подтвердить или опровергнуть данную информацию. Председатель комитета Сабора (парламента) Хорватии по внутренней политике и нацбезопасности Синиша Хайдаш Дончич потребовал от силовых структур отчитаться о падении летательного аппарата в ночь на пятницу в стране-члене НАТО.
"Если бы мне три недели кто-то сказал, что будем иметь дело с такими вещами… Вы уже знаете, что речь идет о летательном аппарате, его фрагменты в нескольких местах. Никто не пострадал и это чудо в этом несчастье. С учетом времени, когда он упал и места, где фрагменты упали, невероятно, что никто не пострадал. Компетентное министерство скоро выйдет с сообщением, прокуратура проводит осмотр, сейчас нет информации о взрывчатых веществах", - заявил мэр на брифинге журналистам.
По его словам "нет указаний на то, что это намеренно", случившееся он назвал беспрецедентным.
По стечению обстоятельств, около 21.00 (23.00 мск) премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил о необходимости модернизировать систему воздушной обороны страны. Ранее Загреб приобрел у Франции эскадрилью из 12 самолетов Rafale за 1,2 миллиарда евро с налогами.
Отмечается, что в результате происшествия получили повреждения несколько стоявших поблизости автомобилей, пострадавших нет. В настоящее время район оцеплен, работают эксперты, полиция призвала СМИ не распространять непроверенную информацию.
"Когда говорим о модернизации Вооруженных сил Хорватии, наша цель – укомплектовать среднюю пехотную бригаду, а кроме бронетранспортеров Bradley и боевых самолетов работаем и над модернизацией других систем. Одна из них – ПВО ближнего действия, цель – приобрести их в период 2023-2025 года", - написал Пленкович в Twitter.
Беспилотный летательный аппарат Ту-141 Стриж - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
12:24
В Загребе мог упасть украинский беспилотник, заявил военный эксперт
 
В миреХорватияЗагреб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала