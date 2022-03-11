https://ria.ru/20220311/zagreb-1777633514.html
В мэрии Загреба прокомментировали падение летательного аппарата
В мэрии Загреба прокомментировали падение летательного аппарата - РИА Новости, 11.03.2022
В мэрии Загреба прокомментировали падение летательного аппарата
Мэр столицы Хорватии Загреба Томислав Томашевич заявил, что при падении летательного аппарата в столице Хорватии в ночь на пятницу чудом нет пострадавших, при... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:30
2022-03-11T12:30
2022-03-11T12:39
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загреб
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БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Мэр столицы Хорватии Загреба Томислав Томашевич заявил, что при падении летательного аппарата в столице Хорватии в ночь на пятницу чудом нет пострадавших, при этом нет указаний на то, что это намеренный акт.Неустановленный объект упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины.Минобороны Хорватии пока не смогло подтвердить или опровергнуть данную информацию. Председатель комитета Сабора (парламента) Хорватии по внутренней политике и нацбезопасности Синиша Хайдаш Дончич потребовал от силовых структур отчитаться о падении летательного аппарата в ночь на пятницу в стране-члене НАТО."Если бы мне три недели кто-то сказал, что будем иметь дело с такими вещами… Вы уже знаете, что речь идет о летательном аппарате, его фрагменты в нескольких местах. Никто не пострадал и это чудо в этом несчастье. С учетом времени, когда он упал и места, где фрагменты упали, невероятно, что никто не пострадал. Компетентное министерство скоро выйдет с сообщением, прокуратура проводит осмотр, сейчас нет информации о взрывчатых веществах", - заявил мэр на брифинге журналистам.По его словам "нет указаний на то, что это намеренно", случившееся он назвал беспрецедентным.По стечению обстоятельств, около 21.00 (23.00 мск) премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил о необходимости модернизировать систему воздушной обороны страны. Ранее Загреб приобрел у Франции эскадрилью из 12 самолетов Rafale за 1,2 миллиарда евро с налогами.Отмечается, что в результате происшествия получили повреждения несколько стоявших поблизости автомобилей, пострадавших нет. В настоящее время район оцеплен, работают эксперты, полиция призвала СМИ не распространять непроверенную информацию."Когда говорим о модернизации Вооруженных сил Хорватии, наша цель – укомплектовать среднюю пехотную бригаду, а кроме бронетранспортеров Bradley и боевых самолетов работаем и над модернизацией других систем. Одна из них – ПВО ближнего действия, цель – приобрести их в период 2023-2025 года", - написал Пленкович в Twitter.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хорватия, загреб
12:30 11.03.2022 (обновлено: 12:39 11.03.2022)
В мэрии Загреба прокомментировали падение летательного аппарата
Мэр Загреба Томашевич: нет указаний на то, что падение летательного аппарата намеренно
БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Мэр столицы Хорватии Загреба Томислав Томашевич заявил, что при падении летательного аппарата в столице Хорватии в ночь на пятницу чудом нет пострадавших, при этом нет указаний на то, что это намеренный акт.
Неустановленный объект упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии
, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины
.
Минобороны Хорватии пока не смогло подтвердить или опровергнуть данную информацию. Председатель комитета Сабора (парламента) Хорватии по внутренней политике и нацбезопасности Синиша Хайдаш Дончич потребовал от силовых структур отчитаться о падении летательного аппарата в ночь на пятницу в стране-члене НАТО
.
"Если бы мне три недели кто-то сказал, что будем иметь дело с такими вещами… Вы уже знаете, что речь идет о летательном аппарате, его фрагменты в нескольких местах. Никто не пострадал и это чудо в этом несчастье. С учетом времени, когда он упал и места, где фрагменты упали, невероятно, что никто не пострадал. Компетентное министерство скоро выйдет с сообщением, прокуратура проводит осмотр, сейчас нет информации о взрывчатых веществах", - заявил мэр на брифинге журналистам.
По его словам "нет указаний на то, что это намеренно", случившееся он назвал беспрецедентным.
По стечению обстоятельств, около 21.00 (23.00 мск) премьер Хорватии Андрей Пленкович
заявил о необходимости модернизировать систему воздушной обороны страны. Ранее Загреб
приобрел у Франции
эскадрилью из 12 самолетов Rafale
за 1,2 миллиарда евро с налогами.
Отмечается, что в результате происшествия получили повреждения несколько стоявших поблизости автомобилей, пострадавших нет. В настоящее время район оцеплен, работают эксперты, полиция призвала СМИ не распространять непроверенную информацию.
"Когда говорим о модернизации Вооруженных сил Хорватии, наша цель – укомплектовать среднюю пехотную бригаду, а кроме бронетранспортеров Bradley и боевых самолетов работаем и над модернизацией других систем. Одна из них – ПВО ближнего действия, цель – приобрести их в период 2023-2025 года", - написал Пленкович в Twitter.