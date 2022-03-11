https://ria.ru/20220311/zagreb-1777632264.html
В Загребе мог упасть украинский беспилотник, заявил военный эксперт
В Загребе мог упасть украинский беспилотник, заявил военный эксперт - РИА Новости, 11.03.2022
В Загребе мог упасть украинский беспилотник, заявил военный эксперт
Неустановленным объектом, упавшим в ночь на пятницу в одном из районов столицы Хорватии Загреба, может быть беспилотник советского производства "Стриж"... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:24
2022-03-11T12:24
2022-03-11T12:50
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Неустановленным объектом, упавшим в ночь на пятницу в одном из районов столицы Хорватии Загреба, может быть беспилотник советского производства "Стриж" (Ту-141), запущенный с территории западной Украины, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков."Дальность полёта "Стрижа" - 1000 километров, что определяет регион запуска - западная Украина. Вероятно, был сбой полётного задания, так как комплекс старый, еще советского производства. Причина - человеческий фактор", - сказал Леонков.По его словам, полётное задание заводится в память навигационного оборудования "Стрижа" на земле вручную, в двоичном коде. Поворотные пункты маршрута выставляются тумблерами, которых 40 штук. Плюс штурманский расчёт, в котором тоже могут быть ошибки."Один тумблер выставил не так, и "Стриж" полетит не туда и даже не вернётся на базу. У "Стрижа" нет корректировки полёта от GPS и других навигационных систем", - отметил эксперт.Версию, что упавший в Загребе объект может быть прилетевшим с Украины беспилотником советского производства, выдвинул и хорватский портал Index.Специалист по авиации и редактор рубрики The War Zone на портале The Drive Тайлер Роговэй (Tyler Rogoway) считает на основании детально изученных фото и видео с места происшествия, что в Загребе упал советский БПЛА Ту-141, который прилетел с Украины.Как сообщила пресс-служба МВД Хорватии, неустановленный объект упал в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка. Получили повреждения несколько стоявших поблизости автомобилей, пострадавших нет.СМИ сообщали, что на обломках объекта замечены надписи на кириллице и даже изображение красной звезды.
https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, хорватия, загреб, украина
12:24 11.03.2022 (обновлено: 12:50 11.03.2022)
В Загребе мог упасть украинский беспилотник, заявил военный эксперт
Эксперт Леонков: в Загребе мог разорваться запущенный с Украины беспилотник "Стриж"
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Неустановленным объектом, упавшим в ночь на пятницу в одном из районов столицы Хорватии Загреба, может быть беспилотник советского производства "Стриж" (Ту-141), запущенный с территории западной Украины, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.
"Дальность полёта "Стрижа" - 1000 километров, что определяет регион запуска - западная Украина. Вероятно, был сбой полётного задания, так как комплекс старый, еще советского производства. Причина - человеческий фактор", - сказал Леонков.
По его словам, полётное задание заводится в память навигационного оборудования "Стрижа" на земле вручную, в двоичном коде. Поворотные пункты маршрута выставляются тумблерами, которых 40 штук. Плюс штурманский расчёт, в котором тоже могут быть ошибки.
"Один тумблер выставил не так, и "Стриж" полетит не туда и даже не вернётся на базу. У "Стрижа" нет корректировки полёта от GPS
и других навигационных систем", - отметил эксперт.
Версию, что упавший в Загребе
объект может быть прилетевшим с Украины
беспилотником советского производства, выдвинул и хорватский портал Index.
Специалист по авиации и редактор рубрики The War Zone на портале The Drive Тайлер Роговэй (Tyler Rogoway) считает на основании детально изученных фото и видео с места происшествия, что в Загребе упал советский БПЛА Ту-141, который прилетел с Украины.
Как сообщила пресс-служба МВД Хорватии
, неустановленный объект упал в одном из районов столицы Хорватии
, раздался взрыв, на месте осталась воронка. Получили повреждения несколько стоявших поблизости автомобилей, пострадавших нет.
СМИ сообщали, что на обломках объекта замечены надписи на кириллице и даже изображение красной звезды.