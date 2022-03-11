https://ria.ru/20220311/zagreb-1777632264.html

В Загребе мог упасть украинский беспилотник, заявил военный эксперт

В Загребе мог упасть украинский беспилотник, заявил военный эксперт - РИА Новости, 11.03.2022

В Загребе мог упасть украинский беспилотник, заявил военный эксперт

Неустановленным объектом, упавшим в ночь на пятницу в одном из районов столицы Хорватии Загреба, может быть беспилотник советского производства "Стриж"... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:24

2022-03-11T12:24

2022-03-11T12:50

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Неустановленным объектом, упавшим в ночь на пятницу в одном из районов столицы Хорватии Загреба, может быть беспилотник советского производства "Стриж" (Ту-141), запущенный с территории западной Украины, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков."Дальность полёта "Стрижа" - 1000 километров, что определяет регион запуска - западная Украина. Вероятно, был сбой полётного задания, так как комплекс старый, еще советского производства. Причина - человеческий фактор", - сказал Леонков.По его словам, полётное задание заводится в память навигационного оборудования "Стрижа" на земле вручную, в двоичном коде. Поворотные пункты маршрута выставляются тумблерами, которых 40 штук. Плюс штурманский расчёт, в котором тоже могут быть ошибки."Один тумблер выставил не так, и "Стриж" полетит не туда и даже не вернётся на базу. У "Стрижа" нет корректировки полёта от GPS и других навигационных систем", - отметил эксперт.Версию, что упавший в Загребе объект может быть прилетевшим с Украины беспилотником советского производства, выдвинул и хорватский портал Index.Специалист по авиации и редактор рубрики The War Zone на портале The Drive Тайлер Роговэй (Tyler Rogoway) считает на основании детально изученных фото и видео с места происшествия, что в Загребе упал советский БПЛА Ту-141, который прилетел с Украины.Как сообщила пресс-служба МВД Хорватии, неустановленный объект упал в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка. Получили повреждения несколько стоявших поблизости автомобилей, пострадавших нет.СМИ сообщали, что на обломках объекта замечены надписи на кириллице и даже изображение красной звезды.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, хорватия, загреб, украина