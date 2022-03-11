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Норвежский поставщик удобрений Yara прекратит закупку у российских компаний
Норвежский поставщик удобрений Yara прекратит закупку у российских компаний - РИА Новости, 11.03.2022
Норвежский поставщик удобрений Yara прекратит закупку у российских компаний
Один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений норвежская компания Yara заявила, что прекращает закупки у нескольких российских компаний из-за... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:50
2022-03-11T10:50
владимир путин
россия
африка
азия
беларуськалий
вооруженные силы рф
в мире
норвегия
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МУРМАНСК, 11 мар – РИА Новости. Один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений норвежская компания Yara заявила, что прекращает закупки у нескольких российских компаний из-за последних санкций ЕС, говорится в сообщении биржи Осло."В результате дополнительных санкций ЕС, введенных 9 марта 2022 года, Yara прекратила закупки у поставщиков, связанных с юридическими и физическими лицами, находящимися под санкциями России. В настоящее время Yara пересматривает подробный объем и влияние санкций", - говорится в сообщении.Сообщается также, что Yara будет использовать свою глобальную производственную систему, чтобы продолжать обслуживать клиентов и обеспечивать непрерывность цепочек поставок продуктов питания. "Тем не менее, Yara выражает свою обеспокоенность глобальной продовольственной безопасностью и призывает правительство принять меры для защиты цепочек поставок продуктов питания и снижения зависимости от России", - отметили в компании.Yara является международной компанией с производством, продажами и услугами, научными исследованиями и поддержкой в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и Азии. В январе компания Yara International, крупный партнер "Беларуськалия", сообщила, что намерена к 1 апреля свернуть импорт калия из Белоруссии из-за трудностей с цепочкой поставок, вызванных международными санкциями в отношении этой страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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владимир путин, россия, африка, азия, беларуськалий, вооруженные силы рф, в мире, норвегия
10:50 11.03.2022
 
Норвежский поставщик удобрений Yara прекратит закупку у российских компаний

Норвежский поставщик удобрений Yara прекратит закупку у российских компаний из-за санкций

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения
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МУРМАНСК, 11 мар – РИА Новости. Один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений норвежская компания Yara заявила, что прекращает закупки у нескольких российских компаний из-за последних санкций ЕС, говорится в сообщении биржи Осло.
"В результате дополнительных санкций ЕС, введенных 9 марта 2022 года, Yara прекратила закупки у поставщиков, связанных с юридическими и физическими лицами, находящимися под санкциями России. В настоящее время Yara пересматривает подробный объем и влияние санкций", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что Yara будет использовать свою глобальную производственную систему, чтобы продолжать обслуживать клиентов и обеспечивать непрерывность цепочек поставок продуктов питания. "Тем не менее, Yara выражает свою обеспокоенность глобальной продовольственной безопасностью и призывает правительство принять меры для защиты цепочек поставок продуктов питания и снижения зависимости от России", - отметили в компании.
Yara является международной компанией с производством, продажами и услугами, научными исследованиями и поддержкой в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и Азии. В январе компания Yara International, крупный партнер "Беларуськалия", сообщила, что намерена к 1 апреля свернуть импорт калия из Белоруссии из-за трудностей с цепочкой поставок, вызванных международными санкциями в отношении этой страны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Владимир ПутинРоссияАфрикаАзияБеларуськалийВооруженные силы РФВ миреНорвегия
 
 
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