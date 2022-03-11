https://ria.ru/20220311/yara-1777610254.html

Норвежский поставщик удобрений Yara прекратит закупку у российских компаний

Норвежский поставщик удобрений Yara прекратит закупку у российских компаний - РИА Новости, 11.03.2022

Норвежский поставщик удобрений Yara прекратит закупку у российских компаний

Один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений норвежская компания Yara заявила, что прекращает закупки у нескольких российских компаний из-за... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:50

2022-03-11T10:50

2022-03-11T10:50

владимир путин

россия

африка

азия

беларуськалий

вооруженные силы рф

в мире

норвегия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564109473_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f203052db0f62f7a5e1cde2e69770b97.jpg

МУРМАНСК, 11 мар – РИА Новости. Один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений норвежская компания Yara заявила, что прекращает закупки у нескольких российских компаний из-за последних санкций ЕС, говорится в сообщении биржи Осло."В результате дополнительных санкций ЕС, введенных 9 марта 2022 года, Yara прекратила закупки у поставщиков, связанных с юридическими и физическими лицами, находящимися под санкциями России. В настоящее время Yara пересматривает подробный объем и влияние санкций", - говорится в сообщении.Сообщается также, что Yara будет использовать свою глобальную производственную систему, чтобы продолжать обслуживать клиентов и обеспечивать непрерывность цепочек поставок продуктов питания. "Тем не менее, Yara выражает свою обеспокоенность глобальной продовольственной безопасностью и призывает правительство принять меры для защиты цепочек поставок продуктов питания и снижения зависимости от России", - отметили в компании.Yara является международной компанией с производством, продажами и услугами, научными исследованиями и поддержкой в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и Азии. В январе компания Yara International, крупный партнер "Беларуськалия", сообщила, что намерена к 1 апреля свернуть импорт калия из Белоруссии из-за трудностей с цепочкой поставок, вызванных международными санкциями в отношении этой страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/jti-1777512934.html

россия

африка

азия

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, африка, азия, беларуськалий, вооруженные силы рф, в мире, норвегия