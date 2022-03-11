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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Харькове боевики теробороны взорвали корпус Физико-технического института
В Харькове боевики теробороны взорвали корпус Физико-технического института - РИА Новости, 11.03.2022
В Харькове боевики теробороны взорвали корпус Физико-технического института
Украинские националисты взорвали один из корпусов Физико-технического института в Харькове, заявил начальник Национального центра управления обороной России... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:50
2022-03-11T19:06
обострение ситуации в днр и лнр
харьков
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинские националисты взорвали один из корпусов Физико-технического института в Харькове, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, они пытались избавиться от свидетельств проводившихся там исследований."С целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академической взорван один из корпусов Физико-технического института", — отметил он.Под завалами могут находиться до 50 сотрудников института.Именно этому научно-исследовательскому центру отводилась ключевая роль в создании Украиной ядерного взрывного устройства, сообщил ранее РИА Новости источник в одном из российских компетентных ведомств.В начале недели в Минобороны России предупреждали, что украинские власти готовят провокацию с радиоактивным заражением в Харькове — местные националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в институте.Это не первый инцидент подобного рода на Украине. На прошлой неделе киевские власти пытались организовать провокацию на Запорожской АЭС. Украинские диверсанты напали на подразделение Росгвардии, патрулировавшее территорию. Из окон учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по россиянам открыли шквальный огонь из стрелкового оружия. В ответ огневые точки радикалов были подавлены. Как указали в оборонном ведомстве, диверсионная группа подожгла здание, когда покидала его.После этого украинские власти нанесли удар по объектам, обеспечивающим подачу электричества на Чернобыльскую АЭС. Подачу энергии удалось восстановить с территории Белоруссии.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220311/chernobyl-1777673515.html
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харьков
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харьков, в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:50 11.03.2022 (обновлено: 19:06 11.03.2022)
 
В Харькове боевики теробороны взорвали корпус Физико-технического института

В Харькове боевики теробороны взорвали корпус Физико-технического института

© REUTERS / Oleksandr LapshynФизико-технический институт в Харькове. 11 марта 2022
Физико-технический институт в Харькове. 11 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Oleksandr Lapshyn
Физико-технический институт в Харькове. 11 марта 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинские националисты взорвали один из корпусов Физико-технического института в Харькове, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, они пытались избавиться от свидетельств проводившихся там исследований.
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"С целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академической взорван один из корпусов Физико-технического института", — отметил он.
Под завалами могут находиться до 50 сотрудников института.
Именно этому научно-исследовательскому центру отводилась ключевая роль в создании Украиной ядерного взрывного устройства, сообщил ранее РИА Новости источник в одном из российских компетентных ведомств.
В начале недели в Минобороны России предупреждали, что украинские власти готовят провокацию с радиоактивным заражением в Харькове — местные националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в институте.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Это не первый инцидент подобного рода на Украине. На прошлой неделе киевские власти пытались организовать провокацию на Запорожской АЭС. Украинские диверсанты напали на подразделение Росгвардии, патрулировавшее территорию. Из окон учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по россиянам открыли шквальный огонь из стрелкового оружия. В ответ огневые точки радикалов были подавлены. Как указали в оборонном ведомстве, диверсионная группа подожгла здание, когда покидала его.
После этого украинские власти нанесли удар по объектам, обеспечивающим подачу электричества на Чернобыльскую АЭС. Подачу энергии удалось восстановить с территории Белоруссии.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 15:51
Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРХарьковВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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