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В Харькове боевики теробороны взорвали корпус Физико-технического института

В Харькове боевики теробороны взорвали корпус Физико-технического института - РИА Новости, 11.03.2022

В Харькове боевики теробороны взорвали корпус Физико-технического института

Украинские националисты взорвали один из корпусов Физико-технического института в Харькове, заявил начальник Национального центра управления обороной России... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:50

2022-03-11T17:50

2022-03-11T19:06

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинские националисты взорвали один из корпусов Физико-технического института в Харькове, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, они пытались избавиться от свидетельств проводившихся там исследований."С целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академической взорван один из корпусов Физико-технического института", — отметил он.Под завалами могут находиться до 50 сотрудников института.Именно этому научно-исследовательскому центру отводилась ключевая роль в создании Украиной ядерного взрывного устройства, сообщил ранее РИА Новости источник в одном из российских компетентных ведомств.В начале недели в Минобороны России предупреждали, что украинские власти готовят провокацию с радиоактивным заражением в Харькове — местные националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в институте.Это не первый инцидент подобного рода на Украине. На прошлой неделе киевские власти пытались организовать провокацию на Запорожской АЭС. Украинские диверсанты напали на подразделение Росгвардии, патрулировавшее территорию. Из окон учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по россиянам открыли шквальный огонь из стрелкового оружия. В ответ огневые точки радикалов были подавлены. Как указали в оборонном ведомстве, диверсионная группа подожгла здание, когда покидала его.После этого украинские власти нанесли удар по объектам, обеспечивающим подачу электричества на Чернобыльскую АЭС. Подачу энергии удалось восстановить с территории Белоруссии.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220311/chernobyl-1777673515.html

https://ria.ru/20220310/aes-1777568339.html

https://ria.ru/20220310/lavrov-1777493067.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьков, в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)