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Замглавы МИД объяснил, почему санкции ударят по их инициаторам

Замглавы МИД объяснил, почему санкции ударят по их инициаторам - РИА Новости, 11.03.2022

Замглавы МИД объяснил, почему санкции ударят по их инициаторам

Взаимозависимость экономики РФ с другими странами в некоторых случаях достигает 50%, санкции не пройдут незамеченными для инициаторов, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T00:24

2022-03-11T00:24

2022-03-11T00:24

экономика

россия

в мире

санкции в отношении россии

александр панкин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

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МОСКВА, 11 марта — РИА Новости. Взаимозависимость экономики РФ с другими странами в некоторых случаях достигает 50%, санкции не пройдут незамеченными для инициаторов, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете "Известия".По его словам, глобальная экономика, которая уже имела шоковые последствия от пандемии, из-за антироссийских санкций переживет огромный шок."Конечно, будут пересмотрены цифры экономического роста, торговых оборотов, цифры дефицита поставок. Россия — серьезный участник мирохозяйственных связей, поэтому просто так это незамеченным не пройдет. И это касается не только потоков энергоресурсов, сырья и продовольствия", — подчеркнул Панкин.

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Никита Стома

экономика, россия, в мире, санкции в отношении россии, александр панкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва