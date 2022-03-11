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Замглавы МИД объяснил, почему санкции ударят по их инициаторам
Замглавы МИД объяснил, почему санкции ударят по их инициаторам - РИА Новости, 11.03.2022
Замглавы МИД объяснил, почему санкции ударят по их инициаторам
Взаимозависимость экономики РФ с другими странами в некоторых случаях достигает 50%, санкции не пройдут незамеченными для инициаторов, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T00:24
2022-03-11T00:24
экономика
россия
в мире
санкции в отношении россии
александр панкин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
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МОСКВА, 11 марта — РИА Новости. Взаимозависимость экономики РФ с другими странами в некоторых случаях достигает 50%, санкции не пройдут незамеченными для инициаторов, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете "Известия".По его словам, глобальная экономика, которая уже имела шоковые последствия от пандемии, из-за антироссийских санкций переживет огромный шок."Конечно, будут пересмотрены цифры экономического роста, торговых оборотов, цифры дефицита поставок. Россия — серьезный участник мирохозяйственных связей, поэтому просто так это незамеченным не пройдет. И это касается не только потоков энергоресурсов, сырья и продовольствия", — подчеркнул Панкин.
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экономика, россия, в мире, санкции в отношении россии, александр панкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва
00:24 11.03.2022
 
Замглавы МИД объяснил, почему санкции ударят по их инициаторам

Замгалвы МИД Панкин: взаимозависимость экономики России с Западом достигает 50 процентов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 марта — РИА Новости. Взаимозависимость экономики РФ с другими странами в некоторых случаях достигает 50%, санкции не пройдут незамеченными для инициаторов, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете "Известия".

"Конечно, будут последствия для всех, потому что мы не можем по росчерку пера, по закону одной из стран или группы стран взять и выпасть или быть отгороженными неким железным занавесом или каменной стеной от всего мира... Многие могут говорить, что роль России незначительна, ничтожна. Где-то это несколько процентов, где-то полтора десятка процентов, а где-то 30–40% или 50%", — сказал он.

По его словам, глобальная экономика, которая уже имела шоковые последствия от пандемии, из-за антироссийских санкций переживет огромный шок.
"Конечно, будут пересмотрены цифры экономического роста, торговых оборотов, цифры дефицита поставок. Россия — серьезный участник мирохозяйственных связей, поэтому просто так это незамеченным не пройдет. И это касается не только потоков энергоресурсов, сырья и продовольствия", — подчеркнул Панкин.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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ЭкономикаРоссияВ миреСанкции в отношении РоссииАлександр ПанкинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Москва
 
 
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