https://ria.ru/20220311/vystrely-1777690008.html
В Домодедово мужчина открыл огонь из дома
В Домодедово мужчина открыл огонь из дома - РИА Новости, 11.03.2022
В Домодедово мужчина открыл огонь из дома
Мужчина устроил стрельбу из дома в Домодедово, несколько выстрелов попали по автомобилям, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:12
2022-03-11T16:12
2022-03-11T16:19
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу из дома в Домодедово, несколько выстрелов попали по автомобилям, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ."11 марта 2022 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в городе Домодедово на улице Королева мужчина открыл огонь из неустановленного оружия, находясь в одном из многоэтажных домов. Несколько выстрелов попали по припаркованным вблизи автомобилям", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают сотрудники Следственного комитета и МВД.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
16:12 11.03.2022 (обновлено: 16:19 11.03.2022)
В Домодедово мужчина открыл огонь из дома
В подмосковном Домодедово мужчина открыл огонь из многоэтажного дома