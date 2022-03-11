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В Домодедово мужчина открыл огонь из дома
В Домодедово мужчина открыл огонь из дома - РИА Новости, 11.03.2022
В Домодедово мужчина открыл огонь из дома
Мужчина устроил стрельбу из дома в Домодедово, несколько выстрелов попали по автомобилям, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:12
2022-03-11T16:19
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу из дома в Домодедово, несколько выстрелов попали по автомобилям, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ."11 марта 2022 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в городе Домодедово на улице Королева мужчина открыл огонь из неустановленного оружия, находясь в одном из многоэтажных домов. Несколько выстрелов попали по припаркованным вблизи автомобилям", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают сотрудники Следственного комитета и МВД.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
16:12 11.03.2022 (обновлено: 16:19 11.03.2022)
 
В Домодедово мужчина открыл огонь из дома

В подмосковном Домодедово мужчина открыл огонь из многоэтажного дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу из дома в Домодедово, несколько выстрелов попали по автомобилям, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
"11 марта 2022 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в городе Домодедово на улице Королева мужчина открыл огонь из неустановленного оружия, находясь в одном из многоэтажных домов. Несколько выстрелов попали по припаркованным вблизи автомобилям", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают сотрудники Следственного комитета и МВД.
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