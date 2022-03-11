https://ria.ru/20220311/vystrely-1777690008.html

В Домодедово мужчина открыл огонь из дома

В Домодедово мужчина открыл огонь из дома - РИА Новости, 11.03.2022

В Домодедово мужчина открыл огонь из дома

Мужчина устроил стрельбу из дома в Домодедово, несколько выстрелов попали по автомобилям, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:12

2022-03-11T16:12

2022-03-11T16:19

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу из дома в Домодедово, несколько выстрелов попали по автомобилям, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ."11 марта 2022 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в городе Домодедово на улице Королева мужчина открыл огонь из неустановленного оружия, находясь в одном из многоэтажных домов. Несколько выстрелов попали по припаркованным вблизи автомобилям", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают сотрудники Следственного комитета и МВД.

https://ria.ru/20220311/zalozhnik-1777657727.html

московская область (подмосковье)

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)