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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/vsu-1777722113.html
Украинский военный рассказал, как ВСУ пьяными обстреливали мирные города
Украинский военный рассказал, как ВСУ пьяными обстреливали мирные города - РИА Новости, 11.03.2022
Украинский военный рассказал, как ВСУ пьяными обстреливали мирные города
Сдавшийся бойцам ЛНР украинский военный рассказал о нравах в украинских войсках: зачастую они ведут беспорядочный огонь по мирным городам, не особо зная цели,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:50
2022-03-11T17:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Сдавшийся бойцам ЛНР украинский военный рассказал о нравах в украинских войсках: зачастую они ведут беспорядочный огонь по мирным городам, не особо зная цели, напиваясь и потребляя наркотики.Пятидесятилетний уроженец Харьковской области Василий Юрченко с осени 2014 года служил в 92-й отдельной механизированной бригаде заряжающим зенитной установки."Мы были переправлены в город Счастье под Луганском... Окопались, у нас был танк и миномет. Был дан приказ обстрелять поселок Веселую Гору. Якобы там есть ополченцы. Но на самом деле от мирных жителей мы узнали, что там не было ополченцев. Нам был дан приказ все равно продолжать эти действия бесполезные. Мы неоднократно обстреливали, хотя мы знали, что там находится мирное население", - рассказал он РИА Новости.Там же он был свидетелем избиений мирных граждан, заподозренных, что они корректировали артиллерию ополчения. Их привозили с пакетами на головах."Мы знали, что это неправда, но ничего не могли сделать", - признался Юрченко.Беспорядочные обстрелы продолжились и тогда, когда мужчину перебросили в поселок Трехизбенка.Юрченко, по собственным словам, "поразили нравы" украинских военных: они постоянно курили марихуану и пили и в таком состоянии продолжали обстреливать города ЛНР - "хотя мы знали, что там мирные жители".Кончилось тем, что пьяный сослуживец прострелил Юрченко ногу, однако военная прокуратура запретила тому жаловаться: рану оформили как боевую, мол, стрельба велась со стороны ополченцев."Хочу извиниться перед жителями ЛНР, ДНР. Перед матерями, отцами, дочерями. Мы не хотели эту войну. Мне очень жаль… Простите, если можете", - обратился он к жертвам своих обстрелов.В марте 2022 года Счастья и Трехизбенка были освобождены Народной милицией ЛНР. После этого впервые за восемь лет обстрелы Луганска прекратились.
https://ria.ru/20220311/nlaw-1777640216.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220305/popov-1776847314.html
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луганская народная республика
донбасс
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353
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353
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Украинский военный об обстрелах мирных жителей, алкоголе и употреблении запрещенных веществ
Сдавшийся бойцам ЛНР украинский военный рассказал о нравах в украинских войсках. По его словам, зачастую они ведут беспорядочный огонь по мирным городам, не особо зная цели, напиваясь и куря марихуану.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины
17:50 11.03.2022
 
Украинский военный рассказал, как ВСУ пьяными обстреливали мирные города

Сдавшийся ЛНР украинский военный рассказал, как ВСУ пьяными обстреливали мирные города

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Сдавшийся бойцам ЛНР украинский военный рассказал о нравах в украинских войсках: зачастую они ведут беспорядочный огонь по мирным городам, не особо зная цели, напиваясь и потребляя наркотики.
Пятидесятилетний уроженец Харьковской области Василий Юрченко с осени 2014 года служил в 92-й отдельной механизированной бригаде заряжающим зенитной установки.
"Мы были переправлены в город Счастье под Луганском... Окопались, у нас был танк и миномет. Был дан приказ обстрелять поселок Веселую Гору. Якобы там есть ополченцы. Но на самом деле от мирных жителей мы узнали, что там не было ополченцев. Нам был дан приказ все равно продолжать эти действия бесполезные. Мы неоднократно обстреливали, хотя мы знали, что там находится мирное население", - рассказал он РИА Новости.
Там же он был свидетелем избиений мирных граждан, заподозренных, что они корректировали артиллерию ополчения. Их привозили с пакетами на головах.
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"Мы знали, что это неправда, но ничего не могли сделать", - признался Юрченко.
Беспорядочные обстрелы продолжились и тогда, когда мужчину перебросили в поселок Трехизбенка.
Юрченко, по собственным словам, "поразили нравы" украинских военных: они постоянно курили марихуану и пили и в таком состоянии продолжали обстреливать города ЛНР - "хотя мы знали, что там мирные жители".
Кончилось тем, что пьяный сослуживец прострелил Юрченко ногу, однако военная прокуратура запретила тому жаловаться: рану оформили как боевую, мол, стрельба велась со стороны ополченцев.
"Хочу извиниться перед жителями ЛНР, ДНР. Перед матерями, отцами, дочерями. Мы не хотели эту войну. Мне очень жаль… Простите, если можете", - обратился он к жертвам своих обстрелов.
В марте 2022 года Счастья и Трехизбенка были освобождены Народной милицией ЛНР. После этого впервые за восемь лет обстрелы Луганска прекратились.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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