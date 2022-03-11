https://ria.ru/20220311/vstrecha-1777739826.html

Встреча Путина и Лукашенко продлилась пять часов

Встреча Путина и Лукашенко продлилась пять часов - РИА Новости, 11.03.2022

Встреча Путина и Лукашенко продлилась пять часов

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась; белорусский лидер уже покинул Кремль, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:38

2022-03-11T18:38

2022-03-11T20:23

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась; белорусский лидер уже покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры в Кремле начались после 14:00 мск.Одной из главных тем беседы стала ситуация вокруг Украины, прежде всего — двусторонние переговоры Москвы и Киева."Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны", — указал Путин.Как заявил Лукашенко, ВСУ готовились не только к нападению в Донбассе, но и ко вторжению в Белоруссию.По его словам, люди в Белоруссии и России начинают потихоньку понимать в текущей ситуации, "что есть что и за кем правда".СанкцииПо словам Путина, за последние годы Запад ввел против России множество санкций, которые, однако, сделали страну сильнее."А сейчас массированный удар такой наносится по экономике. Но вот практика последних лет показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на одном технологическом уровне. И это все работает", — пояснил он.Обращаясь к Лукашенко, он отметил, что сейчас наступило "время возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического, экономического суверенитета"."Я не единожды говорил, что и Российская Федерация, а мы (Белоруссия. — Прим. ред.) тем более, всегда под санкциями. Сегодня они более масштабные, но мы уже к этому западному свинству привыкли. Это все нелегитимно, незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров", — сказал Лукашенко.По его мнению, странам ОДКБ и ЕАЭС нужно обговорить условия взаимной торговли, чтобы вместе противостоять экономическим ограничениям.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220311/diplomatiya-1777507461.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире, политика