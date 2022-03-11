https://ria.ru/20220311/vstrecha-1777648329.html

В Кремле не исключили возможной встречи Путина и Зеленского

В Кремле не исключили возможной встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 11.03.2022

В Кремле не исключили возможной встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не исключает возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, но предварительно... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:25

2022-03-11T13:25

2022-03-11T13:25

политика

дмитрий песков

владимир зеленский

владимир путин

украина

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не исключает возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы главы государств встречались ради результата, а не ради разговора."Никто не исключает возможность встречи Путина и Зеленского. Да, она действительно концептуально возможна. Но сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата", - сказал Песков."Позиции российской стороны известны, они четко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков, мы ждем встречных формулировок", - подчеркнул Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/zelenskiy-1777608360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия