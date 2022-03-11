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В Кремле не исключили возможной встречи Путина и Зеленского
В Кремле не исключили возможной встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 11.03.2022
В Кремле не исключили возможной встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не исключает возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, но предварительно... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:25
2022-03-11T13:25
политика
дмитрий песков
владимир зеленский
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не исключает возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы главы государств встречались ради результата, а не ради разговора."Никто не исключает возможность встречи Путина и Зеленского. Да, она действительно концептуально возможна. Но сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата", - сказал Песков."Позиции российской стороны известны, они четко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков, мы ждем встречных формулировок", - подчеркнул Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/zelenskiy-1777608360.html
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политика, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия
13:25 11.03.2022
 
В Кремле не исключили возможной встречи Путина и Зеленского

Песков не исключил возможной встречи Путина и Зеленского

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не исключает возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы главы государств встречались ради результата, а не ради разговора.
"Никто не исключает возможность встречи Путина и Зеленского. Да, она действительно концептуально возможна. Но сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата", - сказал Песков.
"Позиции российской стороны известны, они четко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков, мы ждем встречных формулировок", - подчеркнул Песков.
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