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В Турции допустили скорую встречу Путина с Зеленским

В Турции допустили скорую встречу Путина с Зеленским - РИА Новости, 11.03.2022

В Турции допустили скорую встречу Путина с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна в ближайшем будущем, есть основания так полагать, заявил официальный представитель... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:47

2022-03-11T12:47

2022-03-11T12:54

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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ситуация в днр и лнр

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АНТАЛЬЯ, 11 мар – РИА Новости, Вугар Гасанов. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна в ближайшем будущем, есть основания так полагать, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."Встреча возможна в ближайшем будущем. Есть основания полагать, что это произойдет. Рано или поздно. Но мы будем продолжать играть содействующую роль. Конец этой войне придет от президента Путина. В конце концов, человек, который скажет последнее слово по этому вопросу, - это президент Путин", - приводит слова Калына телеканал A Haber.

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776355539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, владимир зеленский, в мире, турция, украина, россия, ситуация в днр и лнр