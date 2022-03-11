https://ria.ru/20220311/vstrecha-1777637708.html
В Турции допустили скорую встречу Путина с Зеленским
В Турции допустили скорую встречу Путина с Зеленским - РИА Новости, 11.03.2022
В Турции допустили скорую встречу Путина с Зеленским
Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна в ближайшем будущем, есть основания так полагать, заявил официальный представитель... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:47
2022-03-11T12:47
2022-03-11T12:54
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
владимир зеленский
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турция
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россия
ситуация в днр и лнр
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АНТАЛЬЯ, 11 мар – РИА Новости, Вугар Гасанов. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна в ближайшем будущем, есть основания так полагать, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."Встреча возможна в ближайшем будущем. Есть основания полагать, что это произойдет. Рано или поздно. Но мы будем продолжать играть содействующую роль. Конец этой войне придет от президента Путина. В конце концов, человек, который скажет последнее слово по этому вопросу, - это президент Путин", - приводит слова Калына телеканал A Haber.
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776355539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, владимир зеленский, в мире, турция, украина, россия, ситуация в днр и лнр
12:47 11.03.2022 (обновлено: 12:54 11.03.2022)
В Турции допустили скорую встречу Путина с Зеленским
Представитель Эрдогана Калын: есть основания полагать о скорой встрече Путина и Зеленского