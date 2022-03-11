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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/vstrecha-1777637708.html
В Турции допустили скорую встречу Путина с Зеленским
В Турции допустили скорую встречу Путина с Зеленским - РИА Новости, 11.03.2022
В Турции допустили скорую встречу Путина с Зеленским
Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна в ближайшем будущем, есть основания так полагать, заявил официальный представитель... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:47
2022-03-11T12:54
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
владимир зеленский
в мире
турция
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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АНТАЛЬЯ, 11 мар – РИА Новости, Вугар Гасанов. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна в ближайшем будущем, есть основания так полагать, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."Встреча возможна в ближайшем будущем. Есть основания полагать, что это произойдет. Рано или поздно. Но мы будем продолжать играть содействующую роль. Конец этой войне придет от президента Путина. В конце концов, человек, который скажет последнее слово по этому вопросу, - это президент Путин", - приводит слова Калына телеканал A Haber.
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владимир путин, владимир зеленский, в мире, турция, украина, россия, ситуация в днр и лнр
12:47 11.03.2022 (обновлено: 12:54 11.03.2022)
 
В Турции допустили скорую встречу Путина с Зеленским

Представитель Эрдогана Калын: есть основания полагать о скорой встрече Путина и Зеленского

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 11 мар – РИА Новости, Вугар Гасанов. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна в ближайшем будущем, есть основания так полагать, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Встреча возможна в ближайшем будущем. Есть основания полагать, что это произойдет. Рано или поздно. Но мы будем продолжать играть содействующую роль. Конец этой войне придет от президента Путина. В конце концов, человек, который скажет последнее слово по этому вопросу, - это президент Путин", - приводит слова Калына телеканал A Haber.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 3 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 20:04
"Я ж сосед!" Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВ миреТурцияУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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