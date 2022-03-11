https://ria.ru/20220311/vilnyus-1777614059.html

В Вильнюсе и Риге переименовали улицы, где находятся посольства России

В Вильнюсе и Риге переименовали улицы, где находятся посольства России - РИА Новости, 11.03.2022

В Вильнюсе и Риге переименовали улицы, где находятся посольства России

Улицы в Вильнюсе и Риге, на которых находятся посольства России, обозначены в Google картах как "улица Героев Украины" и "улица Независимости Украины"... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:07

2022-03-11T11:07

2022-03-11T11:07

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ремигиюс шимашюс

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Улицы в Вильнюсе и Риге, на которых находятся посольства России, обозначены в Google картах как "улица Героев Украины" и "улица Независимости Украины" соответственно.Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс ранее заявил, что улица Латвю, на которой располагается посольство России в Литве, будет переименована в "улицу Героев Украины". По данным Google карт, сейчас такое название носит отходящий от улицы Латвю ранее безымянный переулок, в котором находится здание посольства. Агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу сообщало, что улицу Антонияс в Риге, на которой расположено посольство России, переименуют в "улицу Независимости Украины". На Google картах такое название отображается для всей бывшей улицы Антонияс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. В ответ западные страны инициировали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

https://ria.ru/20220303/litva-1776310070.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, ремигиюс шимашюс, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, рижская дума, google