https://ria.ru/20220311/videoobraschenie-1777749615.html

Проект "Война с фейками" уличил Зеленского в подделке нового видео

Проект "Война с фейками" уличил Зеленского в подделке нового видео - РИА Новости, 11.03.2022

Проект "Война с фейками" уличил Зеленского в подделке нового видео

Новое видеообращение президента Владимира Зеленского, вероятно, было записано на "зеленом экране" и позже смонтировано, пишет телеграм-канал "Война с фейками". РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:27

2022-03-11T19:27

2022-03-11T21:29

в мире

россия

украина

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Новое видеообращение президента Владимира Зеленского, вероятно, было записано на "зеленом экране" и позже смонтировано, пишет телеграм-канал "Война с фейками"."В нескольких моментах (например, на 5.50) слева на плитке проявляются зеленые пятна. Заметно, как вокруг головы и рук Зеленского появляется движимый ореол (тонкая полоска задника двигается вместе с головой)", — говорится в публикации авторов расследования.Также ресурс обратил внимание на другие нестыковки: например, солнечное освещение появляется на объекте, который, судя по заднему фону, полностью находится в тени, а изменение температурного баланса неравномерно ложится на видео и выделяет фигуру Зеленского.Видеообращения украинского президента, "записанные" в Киеве, не в первый раз подвергаются критике из-за признаков монтажа. Некоторые ресурсы считают, что его местоположение скрывают на фоне российской спецоперации.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Также российский лидер подчеркивал, что об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777702499.html

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украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский