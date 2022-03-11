19:27 11.03.2022 (обновлено: 21:29 11.03.2022)
Проект "Война с фейками" уличил Зеленского в подделке нового видео
Проект "Война с фейками" нашел признаки того, что видеообращение Зеленского смонтировано
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Новое видеообращение президента Владимира Зеленского, вероятно, было записано на "зеленом экране" и позже смонтировано, пишет телеграм-канал "Война с фейками".
"В нескольких моментах (например, на 5.50) слева на плитке проявляются зеленые пятна. Заметно, как вокруг головы и рук Зеленского появляется движимый ореол (тонкая полоска задника двигается вместе с головой)", — говорится в публикации авторов расследования.
Также ресурс обратил внимание на другие нестыковки: например, солнечное освещение появляется на объекте, который, судя по заднему фону, полностью находится в тени, а изменение температурного баланса неравномерно ложится на видео и выделяет фигуру Зеленского.
Видеообращения украинского президента, "записанные" в Киеве, не в первый раз подвергаются критике из-за признаков монтажа. Некоторые ресурсы считают, что его местоположение скрывают на фоне российской спецоперации.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Также российский лидер подчеркивал, что об оккупации Украины речи не идет.