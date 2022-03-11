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Проект "Война с фейками" уличил Зеленского в подделке нового видео
Проект "Война с фейками" уличил Зеленского в подделке нового видео - РИА Новости, 11.03.2022
Проект "Война с фейками" уличил Зеленского в подделке нового видео
Новое видеообращение президента Владимира Зеленского, вероятно, было записано на "зеленом экране" и позже смонтировано, пишет телеграм-канал "Война с фейками". РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:27
2022-03-11T21:29
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Новое видеообращение президента Владимира Зеленского, вероятно, было записано на "зеленом экране" и позже смонтировано, пишет телеграм-канал "Война с фейками"."В нескольких моментах (например, на 5.50) слева на плитке проявляются зеленые пятна. Заметно, как вокруг головы и рук Зеленского появляется движимый ореол (тонкая полоска задника двигается вместе с головой)", — говорится в публикации авторов расследования.Также ресурс обратил внимание на другие нестыковки: например, солнечное освещение появляется на объекте, который, судя по заднему фону, полностью находится в тени, а изменение температурного баланса неравномерно ложится на видео и выделяет фигуру Зеленского.Видеообращения украинского президента, "записанные" в Киеве, не в первый раз подвергаются критике из-за признаков монтажа. Некоторые ресурсы считают, что его местоположение скрывают на фоне российской спецоперации.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Также российский лидер подчеркивал, что об оккупации Украины речи не идет.
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский
19:27 11.03.2022 (обновлено: 21:29 11.03.2022)
 
Проект "Война с фейками" уличил Зеленского в подделке нового видео

Проект "Война с фейками" нашел признаки того, что видеообращение Зеленского смонтировано

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Новое видеообращение президента Владимира Зеленского, вероятно, было записано на "зеленом экране" и позже смонтировано, пишет телеграм-канал "Война с фейками".
"В нескольких моментах (например, на 5.50) слева на плитке проявляются зеленые пятна. Заметно, как вокруг головы и рук Зеленского появляется движимый ореол (тонкая полоска задника двигается вместе с головой)", — говорится в публикации авторов расследования.
Также ресурс обратил внимание на другие нестыковки: например, солнечное освещение появляется на объекте, который, судя по заднему фону, полностью находится в тени, а изменение температурного баланса неравномерно ложится на видео и выделяет фигуру Зеленского.
Видеообращения украинского президента, "записанные" в Киеве, не в первый раз подвергаются критике из-за признаков монтажа. Некоторые ресурсы считают, что его местоположение скрывают на фоне российской спецоперации.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Также российский лидер подчеркивал, что об оккупации Украины речи не идет.
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