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Проект "Война с фейками" назвал видео Зеленского из Киева поддельным
Проект "Война с фейками" назвал видео Зеленского из Киева поддельным - РИА Новости, 08.03.2022
Проект "Война с фейками" назвал видео Зеленского из Киева поддельным
Президент Украины Владимир Зеленский выехал за пределы Киева, а записанное им обращение, возможно, смонтировано, пишет Telegram-канал "Война с фейками". РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T21:33
2022-03-08T22:09
в мире
владимир зеленский
украина
россия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выехал за пределы Киева, а записанное им обращение, возможно, смонтировано, пишет Telegram-канал "Война с фейками"."По некоторым данным, он находится в бункере во Львове, где, вероятно, воссоздали интерьер его киевского кабинета, однако не повесили картину", — указывает ресурс.Авторы публикации обратили внимание, что в записи украинского лидера, который он опубликовал в качестве доказательства того, что находится в столице, есть странности. "Вначале президент записывает видео на телефон, затем идет монтажная склейка и переход на ТВ-камеру. &lt;...&gt; Обратите внимание на картину за спиной: она пропадает при смене ракурса. У Зеленского немного другая прическа и разная длина щетины на лице", — отмечают авторы Telegram-канала и делают вывод, что "первая часть видео была записана заранее, возможно, перед отъездом из Киева"."Еще один вариант местонахождения Зеленского — румынский город Брашов", — полагают в "Войне с фейками".В публикации также отмечается, что, по данным сайта Flightradar, около 15:00 от границы Украины и Румынии в сопровождении четырех вертолетов ВСУ вылетел неидентифицированный самолет. Его полет оборвался в районе Брашова, а около 16:30 в аэропорту Брашова зашли на посадку три воздушных судна, которые не передали информацию о себе, и один вертолет украинских войск. "Не исключено, что самолеты перевозят Зеленского и его команду", — подытожили авторы. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир зеленский, украина, россия
21:33 08.03.2022 (обновлено: 22:09 08.03.2022)
 
Проект "Война с фейками" назвал видео Зеленского из Киева поддельным

Проект "Война с фейками" нашел признаки того, что местонахождение Зеленского скрывают

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 8 мар РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выехал за пределы Киева, а записанное им обращение, возможно, смонтировано, пишет Telegram-канал "Война с фейками".
"По некоторым данным, он находится в бункере во Львове, где, вероятно, воссоздали интерьер его киевского кабинета, однако не повесили картину", — указывает ресурс.
Авторы публикации обратили внимание, что в записи украинского лидера, который он опубликовал в качестве доказательства того, что находится в столице, есть странности.
"Вначале президент записывает видео на телефон, затем идет монтажная склейка и переход на ТВ-камеру. <...> Обратите внимание на картину за спиной: она пропадает при смене ракурса. У Зеленского немного другая прическа и разная длина щетины на лице", — отмечают авторы Telegram-канала и делают вывод, что "первая часть видео была записана заранее, возможно, перед отъездом из Киева".
"Еще один вариант местонахождения Зеленского — румынский город Брашов", — полагают в "Войне с фейками".
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В публикации также отмечается, что, по данным сайта Flightradar, около 15:00 от границы Украины и Румынии в сопровождении четырех вертолетов ВСУ вылетел неидентифицированный самолет. Его полет оборвался в районе Брашова, а около 16:30 в аэропорту Брашова зашли на посадку три воздушных судна, которые не передали информацию о себе, и один вертолет украинских войск.
"Не исключено, что самолеты перевозят Зеленского и его команду", — подытожили авторы.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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