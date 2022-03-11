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https://ria.ru/20220311/valyuta-1777774029.html
ЦБ представил правила о выплатах в рублях со счетов в иностранной валюте
ЦБ представил правила о выплатах в рублях со счетов в иностранной валюте - РИА Новости, 11.03.2022
ЦБ представил правила о выплатах в рублях со счетов в иностранной валюте
Банк России уточнил временный порядок выдачи средств с валютных счётов граждан, действующий до 9 сентября, так, выплаты в рублях со счетов в валюте с 9 марта... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T23:22
2022-03-11T23:38
россия
центральный банк рф (цб рф)
общество
валюта
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Банк России уточнил временный порядок выдачи средств с валютных счётов граждан, действующий до 9 сентября, так, выплаты в рублях со счетов в валюте с 9 марта осуществляются без ограничений по курсу банка, а средства, переведённые из иностранного банка или из электронных кошельков, выдаются только в рублях, говорится в сообщении на сайте регулятора.В среду ЦБ РФ сообщил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи."Выдача наличной валюты со счетов, открытых до 9 марта, осуществляется в долларах США по курсу банка. При этом выплачиваемая физическому лицу сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют Банка России для конвертации иных валют в доллары США", - сказано в сообщении.Выплаты в рублях со счетов в иностранной валюте с 9 марта осуществляются без ограничений по курсу банка. При этом выплачиваемая физическому лицу сумма не может быть меньше той суммы, которую рассчитали на день выплаты по официальным курсам ЦБ для конвертации иных валют к рублю."Временный порядок, начиная с 12 марта 2022 года, дополнен нормами в отношении перевода средств без открытия банковского счета и средств, учитываемых банками как остаток на электронных кошельках. Средства, полученные в качестве перевода из банка за пределами РФ, а также с электронных кошельков, выдаются исключительно в рублях", - подчеркнули в Банке России.Отмечается, что конвертация производится по курсу банка, а выплачиваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют ЦБ."Средства, не востребованные получателями переводов без открытия счета, учитываются банками до момента выдачи их получателю либо возврата плательщику по его требованию", - сообщили в Банке России.
https://ria.ru/20220311/komissiya-1777772839.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), общество, валюта, сша, санкции в отношении россии
23:22 11.03.2022 (обновлено: 23:38 11.03.2022)
 
ЦБ представил правила о выплатах в рублях со счетов в иностранной валюте

ЦБ представил временные правила о выплатах в рублях со счетов в иностранной валюте

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Банк России уточнил временный порядок выдачи средств с валютных счётов граждан, действующий до 9 сентября, так, выплаты в рублях со счетов в валюте с 9 марта осуществляются без ограничений по курсу банка, а средства, переведённые из иностранного банка или из электронных кошельков, выдаются только в рублях, говорится в сообщении на сайте регулятора.
В среду ЦБ РФ сообщил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи.
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"Выдача наличной валюты со счетов, открытых до 9 марта, осуществляется в долларах США по курсу банка. При этом выплачиваемая физическому лицу сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют Банка России для конвертации иных валют в доллары США", - сказано в сообщении.
Выплаты в рублях со счетов в иностранной валюте с 9 марта осуществляются без ограничений по курсу банка. При этом выплачиваемая физическому лицу сумма не может быть меньше той суммы, которую рассчитали на день выплаты по официальным курсам ЦБ для конвертации иных валют к рублю.
"Временный порядок, начиная с 12 марта 2022 года, дополнен нормами в отношении перевода средств без открытия банковского счета и средств, учитываемых банками как остаток на электронных кошельках. Средства, полученные в качестве перевода из банка за пределами РФ, а также с электронных кошельков, выдаются исключительно в рублях", - подчеркнули в Банке России.
Отмечается, что конвертация производится по курсу банка, а выплачиваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют ЦБ.
"Средства, не востребованные получателями переводов без открытия счета, учитываются банками до момента выдачи их получателю либо возврата плательщику по его требованию", - сообщили в Банке России.
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