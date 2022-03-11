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Временный порядок операций с наличной валютой
Временный порядок операций с наличной валютой - РИА Новости, 11.03.2022
Временный порядок операций с наличной валютой
Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать на протяжении полугода — до 9 сентября 2022 года. Теперь с нерублевых... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:41
2022-03-11T12:41
2022-03-11T12:41
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Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать на протяжении полугода — до 9 сентября 2022 года. Теперь с нерублевых вкладов можно снять не более десяти тысяч долларов. Остальные средства клиенту выдадут в рублях по рыночному курсу. В Центробанке подчеркнули, что 90 процентов валютных счетов россиян не превышает указанную сумму, а значит, их владельцы при желании получат все свои сбережения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, валюта, банки, вклады, доллар, деньги, инфографика