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Временный порядок операций с наличной валютой

Временный порядок операций с наличной валютой - РИА Новости, 11.03.2022

Временный порядок операций с наличной валютой

Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать на протяжении полугода — до 9 сентября 2022 года. Теперь с нерублевых... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:41

2022-03-11T12:41

2022-03-11T12:41

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Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать на протяжении полугода — до 9 сентября 2022 года. Теперь с нерублевых вкладов можно снять не более десяти тысяч долларов. Остальные средства клиенту выдадут в рублях по рыночному курсу. В Центробанке подчеркнули, что 90 процентов валютных счетов россиян не превышает указанную сумму, а значит, их владельцы при желании получат все свои сбережения.

россия

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, валюта, банки, вклады, доллар, деньги, инфографика