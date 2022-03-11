Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/valyuta-1777603227.html
Курс доллара упал на 1,4 рубля
Курс доллара упал на 1,4 рубля - РИА Новости, 11.03.2022
Курс доллара упал на 1,4 рубля
Курс рубля в пятницу укрепляется к доллару и сильно волатилен к евро, торгуясь в широком коридоре, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:09
2022-03-11T10:18
экономика
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727183081_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_21213954a69780ad712a68cdeed99753.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Курс рубля в пятницу укрепляется к доллару и сильно волатилен к евро, торгуясь в широком коридоре, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск пятницы снижался на 1,5 рубля - до 117 рублей, курс евро рос на 1 рубль - до 126 рублей, следует из данных Московской биржи.В первые минуты торгов евро колебался в диапазоне 122,73-128 рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220310/rubl-1777444619.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727183081_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_bac9d338f635c6e21f78097d16eec202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа
10:09 11.03.2022 (обновлено: 10:18 11.03.2022)
 
Курс доллара упал на 1,4 рубля

Рубль в начале дня растет к доллару и резко меняется к евро

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Курс рубля в пятницу укрепляется к доллару и сильно волатилен к евро, торгуясь в широком коридоре, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск пятницы снижался на 1,5 рубля - до 117 рублей, курс евро рос на 1 рубль - до 126 рублей, следует из данных Московской биржи.
В первые минуты торгов евро колебался в диапазоне 122,73-128 рублей.
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 12:35Деньги
Рубль обновил исторический минимум против доллара и евро
 
ЭкономикаМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала