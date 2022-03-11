https://ria.ru/20220311/valyuta-1777603227.html

Курс доллара упал на 1,4 рубля

Курс доллара упал на 1,4 рубля - РИА Новости, 11.03.2022

Курс доллара упал на 1,4 рубля

Курс рубля в пятницу укрепляется к доллару и сильно волатилен к евро, торгуясь в широком коридоре, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:09

2022-03-11T10:09

2022-03-11T10:18

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Курс рубля в пятницу укрепляется к доллару и сильно волатилен к евро, торгуясь в широком коридоре, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск пятницы снижался на 1,5 рубля - до 117 рублей, курс евро рос на 1 рубль - до 126 рублей, следует из данных Московской биржи.В первые минуты торгов евро колебался в диапазоне 122,73-128 рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/rubl-1777444619.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, московская биржа