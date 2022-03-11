https://ria.ru/20220311/valyuta-1777603227.html
Курс доллара упал на 1,4 рубля
Курс доллара упал на 1,4 рубля - РИА Новости, 11.03.2022
Курс доллара упал на 1,4 рубля
Курс рубля в пятницу укрепляется к доллару и сильно волатилен к евро, торгуясь в широком коридоре, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:09
2022-03-11T10:09
2022-03-11T10:18
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Курс рубля в пятницу укрепляется к доллару и сильно волатилен к евро, торгуясь в широком коридоре, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск пятницы снижался на 1,5 рубля - до 117 рублей, курс евро рос на 1 рубль - до 126 рублей, следует из данных Московской биржи.В первые минуты торгов евро колебался в диапазоне 122,73-128 рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
10:09 11.03.2022 (обновлено: 10:18 11.03.2022)
Курс доллара упал на 1,4 рубля
Рубль в начале дня растет к доллару и резко меняется к евро