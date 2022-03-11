https://ria.ru/20220311/ukraina-1777770973.html

Байден лично запретил передачу Украине польских МИГ-29, сообщили СМИ

Байден лично запретил передачу Украине польских МИГ-29, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.03.2022

Байден лично запретил передачу Украине польских МИГ-29, сообщили СМИ

Президент США Джо Байден лично запретил передачу польских МИГ-29 Украине, опасаясь эскалации ситуации, сообщает Wall Street Journal. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T22:33

2022-03-11T22:33

2022-03-11T22:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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украина

сша

нато

вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден лично запретил передачу польских МИГ-29 Украине, опасаясь эскалации ситуации, сообщает Wall Street Journal."Белый дом теперь подтверждает, что решение принималось на самом верху президентом Байденом, который наложил вето на доставку истребителей, чтобы не спровоцировать (президента РФ) Владимира Путина и не допустить эскалации", - сообщает издание.Как сообщалось ранее, США не одобрили идею Польши о передаче истребителей в распоряжение Штатов и отправку их на Украину с базы США и НАТО в Германии, посчитав, что подобное приведет к эскалации. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что передача других видов оружия отличается от предоставления боевых самолетов, "которые могут пересечь границу и провести операции на российской земле".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/issa-1777767388.html

https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777764839.html

донецкая народная республика

украина

сша

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, сша, нато, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика