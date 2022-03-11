https://ria.ru/20220311/ukraina-1777760466.html

ВС России вышли на новые рубежи при выполнении спецоперации на Украине

ВС России вышли на новые рубежи при выполнении спецоперации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

ВС России вышли на новые рубежи при выполнении спецоперации на Украине

Группировка войск ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил России вышла к Новоандреевке и Кириловке и блокировала Благодатное, заявил официальный представитель РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T20:47

2022-03-11T20:47

2022-03-11T21:15

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Группировка войск ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил России вышла к Новоандреевке и Кириловке и блокировала Благодатное, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, продвижение в глубину к этим населенным пунктам составило восемь километров."Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое — Новомайорское — Егоровка. Продвижение составило 11 километров", — сказал Конашенков на брифинге.Кроме того, Минобороны опубликовало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС России и ДНР на южном направлении.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220311/ukraina-1777723381.html

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Петр Попадюк

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр