https://ria.ru/20220311/ukraina-1777760466.html
ВС России вышли на новые рубежи при выполнении спецоперации на Украине
ВС России вышли на новые рубежи при выполнении спецоперации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
ВС России вышли на новые рубежи при выполнении спецоперации на Украине
Группировка войск ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил России вышла к Новоандреевке и Кириловке и блокировала Благодатное, заявил официальный представитель РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T20:47
2022-03-11T20:47
2022-03-11T21:15
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
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вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Группировка войск ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил России вышла к Новоандреевке и Кириловке и блокировала Благодатное, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, продвижение в глубину к этим населенным пунктам составило восемь километров."Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое — Новомайорское — Егоровка. Продвижение составило 11 километров", — сказал Конашенков на брифинге.Кроме того, Минобороны опубликовало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС России и ДНР на южном направлении.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777723381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
20:47 11.03.2022 (обновлено: 21:15 11.03.2022)
ВС России вышли на новые рубежи при выполнении спецоперации на Украине
Минобороны: ВС России вышли на новые рубежи при выполнении спецоперации на Украине