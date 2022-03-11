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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777760466.html
ВС России вышли на новые рубежи при выполнении спецоперации на Украине
ВС России вышли на новые рубежи при выполнении спецоперации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
ВС России вышли на новые рубежи при выполнении спецоперации на Украине
Группировка войск ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил России вышла к Новоандреевке и Кириловке и блокировала Благодатное, заявил официальный представитель РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T20:47
2022-03-11T21:15
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Группировка войск ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил России вышла к Новоандреевке и Кириловке и блокировала Благодатное, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, продвижение в глубину к этим населенным пунктам составило восемь километров."Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое — Новомайорское — Егоровка. Продвижение составило 11 километров", — сказал Конашенков на брифинге.Кроме того, Минобороны опубликовало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС России и ДНР на южном направлении.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777723381.html
россия
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
20:47 11.03.2022 (обновлено: 21:15 11.03.2022)
 
ВС России вышли на новые рубежи при выполнении спецоперации на Украине

Минобороны: ВС России вышли на новые рубежи при выполнении спецоперации на Украине

© Фото : Минобороны РФКарта районов Украины, перешедших под контроль ВС России и ДНР на южном направлении
Карта районов Украины, перешедших под контроль ВС России и ДНР на южном направлении - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Группировка войск ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил России вышла к Новоандреевке и Кириловке и блокировала Благодатное, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, продвижение в глубину к этим населенным пунктам составило восемь километров.
"Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое — Новомайорское — Егоровка. Продвижение составило 11 километров", — сказал Конашенков на брифинге.
Кроме того, Минобороны опубликовало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС России и ДНР на южном направлении.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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