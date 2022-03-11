https://ria.ru/20220311/ukraina-1777750305.html

ООН не в курсе биологических программ на Украине, противоречащих конвенции

ООН не в курсе биологических программ на Украине, противоречащих конвенции - РИА Новости, 11.03.2022

ООН не в курсе биологических программ на Украине, противоречащих конвенции

ООН не располагает данными о реализации военных биологических программ на Украине, заявила замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:29

2022-03-11T19:29

2022-03-11T20:36

в мире

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совет безопасности оон

россия

украина

идзуми накамицу

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ООН, 11 мар - РИА Новости. ООН не располагает данными о реализации военных биологических программ на Украине, заявила замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу."Я знаю о сообщениях СМИ касательно утверждений о программах биологического оружия. ООН не в курсе каких-либо программ биологического оружия", - сказала Накамицу на заседании СБ ООН."Это во многом благодаря Конвенции о биологическом оружии 1972 года, которая запрещает создание, приобретение, передачу, складирование и применение биологического и токсинного оружия. РФ и Украина – страны-участницы конвенции", - добавила она.Она напомнила, что все страны-члены обязались никогда ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не накапливать и не приобретать и не хранить биологическое оружие.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220311/bioagenty-1777753094.html

https://ria.ru/20220311/laboratorii-1777710523.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, оон, совет безопасности оон, россия, украина, идзуми накамицу, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)