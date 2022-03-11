https://ria.ru/20220311/ukraina-1777750305.html
ООН не в курсе биологических программ на Украине, противоречащих конвенции
ООН не в курсе биологических программ на Украине, противоречащих конвенции - РИА Новости, 11.03.2022
ООН не в курсе биологических программ на Украине, противоречащих конвенции
ООН не располагает данными о реализации военных биологических программ на Украине, заявила замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:29
2022-03-11T19:29
2022-03-11T20:36
в мире
оон
совет безопасности оон
россия
украина
идзуми накамицу
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_afb88f34978a9e872d0f9aa8201a65ca.jpg
ООН, 11 мар - РИА Новости. ООН не располагает данными о реализации военных биологических программ на Украине, заявила замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу."Я знаю о сообщениях СМИ касательно утверждений о программах биологического оружия. ООН не в курсе каких-либо программ биологического оружия", - сказала Накамицу на заседании СБ ООН."Это во многом благодаря Конвенции о биологическом оружии 1972 года, которая запрещает создание, приобретение, передачу, складирование и применение биологического и токсинного оружия. РФ и Украина – страны-участницы конвенции", - добавила она.Она напомнила, что все страны-члены обязались никогда ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не накапливать и не приобретать и не хранить биологическое оружие.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
https://ria.ru/20220311/bioagenty-1777753094.html
https://ria.ru/20220311/laboratorii-1777710523.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c3866a84dba1ab7249a49eb89e43f28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, совет безопасности оон, россия, украина, идзуми накамицу, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
19:29 11.03.2022 (обновлено: 20:36 11.03.2022)
ООН не в курсе биологических программ на Украине, противоречащих конвенции
ООН не располагает данными о реализации военных биологических программ на Украине