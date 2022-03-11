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ООН не в курсе биологических программ на Украине, противоречащих конвенции
ООН не в курсе биологических программ на Украине, противоречащих конвенции - РИА Новости, 11.03.2022
ООН не в курсе биологических программ на Украине, противоречащих конвенции
ООН не располагает данными о реализации военных биологических программ на Украине, заявила замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:29
2022-03-11T20:36
в мире
оон
совет безопасности оон
россия
украина
идзуми накамицу
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ООН, 11 мар - РИА Новости. ООН не располагает данными о реализации военных биологических программ на Украине, заявила замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу."Я знаю о сообщениях СМИ касательно утверждений о программах биологического оружия. ООН не в курсе каких-либо программ биологического оружия", - сказала Накамицу на заседании СБ ООН."Это во многом благодаря Конвенции о биологическом оружии 1972 года, которая запрещает создание, приобретение, передачу, складирование и применение биологического и токсинного оружия. РФ и Украина – страны-участницы конвенции", - добавила она.Она напомнила, что все страны-члены обязались никогда ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не накапливать и не приобретать и не хранить биологическое оружие.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
https://ria.ru/20220311/bioagenty-1777753094.html
https://ria.ru/20220311/laboratorii-1777710523.html
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в мире, оон, совет безопасности оон, россия, украина, идзуми накамицу, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
19:29 11.03.2022 (обновлено: 20:36 11.03.2022)
 
ООН не в курсе биологических программ на Украине, противоречащих конвенции

ООН не располагает данными о реализации военных биологических программ на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
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ООН, 11 мар - РИА Новости. ООН не располагает данными о реализации военных биологических программ на Украине, заявила замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
"Я знаю о сообщениях СМИ касательно утверждений о программах биологического оружия. ООН не в курсе каких-либо программ биологического оружия", - сказала Накамицу на заседании СБ ООН.
Небензя: Призываем задуматься о вполне реальной угрозе для населения Европы - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 19:46
Небензя призвал Европу задуматься о биологической угрозе на Украине
"Это во многом благодаря Конвенции о биологическом оружии 1972 года, которая запрещает создание, приобретение, передачу, складирование и применение биологического и токсинного оружия. РФ и Украина – страны-участницы конвенции", - добавила она.
Она напомнила, что все страны-члены обязались никогда ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не накапливать и не приобретать и не хранить биологическое оружие.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд выступает на брифинге в Государственном департаменте США в Вашингтоне. 27 января 2022 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 17:16
Американских политиков уличили во лжи о биолабораториях на Украине
 
В миреООНСовет Безопасности ООНРоссияУкраинаИдзуми НакамицуСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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