https://ria.ru/20220311/ukraina-1777739139.html

Россия эвакуировала почти 35 тысяч человек из ДНР, ЛНР и Украины за сутки

Россия эвакуировала почти 35 тысяч человек из ДНР, ЛНР и Украины за сутки - РИА Новости, 11.03.2022

Россия эвакуировала почти 35 тысяч человек из ДНР, ЛНР и Украины за сутки

Россия за сутки без участия Киева эвакуировала с Украины, из ЛНР и ДНР почти 35 тысяч человек, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:35

2022-03-11T18:35

2022-03-11T18:59

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия за сутки без участия Киева эвакуировала с Украины, из ЛНР и ДНР почти 35 тысяч человек, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."За сутки без участия украинской стороны из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 34 555 человек, из которых 3562 ребенка, а всего с начала проведения специальной военной операции уже более 223 тысячи человек, из них 50 258 детей", - сказал Мизинцев на брифинге.Он добавил, что госграницу РФ пересекли более 23 тысяч личных автомобилей, за сутки – 1249.

https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777723048.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Петр Попадюк

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр