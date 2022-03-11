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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777739139.html
Россия эвакуировала почти 35 тысяч человек из ДНР, ЛНР и Украины за сутки
Россия эвакуировала почти 35 тысяч человек из ДНР, ЛНР и Украины за сутки - РИА Новости, 11.03.2022
Россия эвакуировала почти 35 тысяч человек из ДНР, ЛНР и Украины за сутки
Россия за сутки без участия Киева эвакуировала с Украины, из ЛНР и ДНР почти 35 тысяч человек, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:35
2022-03-11T18:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия за сутки без участия Киева эвакуировала с Украины, из ЛНР и ДНР почти 35 тысяч человек, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."За сутки без участия украинской стороны из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 34 555 человек, из которых 3562 ребенка, а всего с начала проведения специальной военной операции уже более 223 тысячи человек, из них 50 258 детей", - сказал Мизинцев на брифинге.Он добавил, что госграницу РФ пересекли более 23 тысяч личных автомобилей, за сутки – 1249.
https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777723048.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
18:35 11.03.2022 (обновлено: 18:59 11.03.2022)
 
Россия эвакуировала почти 35 тысяч человек из ДНР, ЛНР и Украины за сутки

Минобороны: Россия эвакуировала почти 35 тысяч человек из ДНР, ЛНР и Украины за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтобус с табличками "Эвакуация" и "Дети" у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное Новоазовского района
Автобус с табличками Эвакуация и Дети у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное Новоазовского района - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автобус с табличками "Эвакуация" и "Дети" у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное Новоазовского района
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия за сутки без участия Киева эвакуировала с Украины, из ЛНР и ДНР почти 35 тысяч человек, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За сутки без участия украинской стороны из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 34 555 человек, из которых 3562 ребенка, а всего с начала проведения специальной военной операции уже более 223 тысячи человек, из них 50 258 детей", - сказал Мизинцев на брифинге.
Он добавил, что госграницу РФ пересекли более 23 тысяч личных автомобилей, за сутки – 1249.
Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 17:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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