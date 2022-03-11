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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777723381.html
Киев запретил мэрам городов гуманитарные контакты с Россией
Киев запретил мэрам городов гуманитарные контакты с Россией - РИА Новости, 11.03.2022
Киев запретил мэрам городов гуманитарные контакты с Россией
Мэры городов не могут контактировать с российской стороной для организации гуманитарных коридоров из-за запрета киевских властей, заявил начальник Национального РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:53
2022-03-11T18:11
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Мэры городов не могут контактировать с российской стороной для организации гуманитарных коридоров из-за запрета киевских властей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров. Всех несогласных при этом просто расстреливают", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/sumy-1777727831.html
украина
россия
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украина, россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика
17:53 11.03.2022 (обновлено: 18:11 11.03.2022)
 
Киев запретил мэрам городов гуманитарные контакты с Россией

Минобороны: Киев запретил мэрам городов любые гуманитарные контакты с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады
Флаг Украины на здании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Мэры городов не могут контактировать с российской стороной для организации гуманитарных коридоров из-за запрета киевских властей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров. Всех несогласных при этом просто расстреливают", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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