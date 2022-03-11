https://ria.ru/20220311/ukraina-1777696917.html

Президент Финляндии обсудил с Путиным ситуацию на Украине

Президент Финляндии обсудил с Путиным ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Президент Финляндии обсудил с Путиным ситуацию на Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня и обеспечения... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:32

2022-03-11T16:32

2022-03-11T16:40

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня и обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей Украины, сообщает канцелярия финского главы."В разговоре, посвященном исключительно... Украине, президент Ниинистё подчеркнул усугубляющуюся катастрофу и глубокие человеческие страдания на Украине, что также оказывает сильное влияние на общественное мнение на Западе. Президент Ниинистё подчеркнул необходимость добиться немедленного прекращения огня и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц через гуманитарные коридоры. Кроме того, президент Ниинистё обратил внимание на безопасность объектов атомной энергетики на Украине", - говорится в сообщении.Также президент Ниинистё рассказал о своем пятничном разговоре с Владимиром Зеленским и подтвердил готовность Зеленского поговорить напрямую с президентом Путиным, подчеркивают в канцелярии финского главы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777696155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, финляндия, россия, владимир путин