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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777690311.html
В Киеве заявили, что Россия реализует "сирийский сценарий" на Украине
В Киеве заявили, что Россия реализует "сирийский сценарий" на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
В Киеве заявили, что Россия реализует "сирийский сценарий" на Украине
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что военная операция РФ по демилитаризации на Украине - это попытка реализовать "сирийский... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:13
2022-03-11T16:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
сирия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что военная операция РФ по демилитаризации на Украине - это попытка реализовать "сирийский сценарий".Военная операция Вооруженных сил России в Сирии началась в сентябре 2015 года по согласованию с Дамаском, после просьбы сирийского президента Башара Асада. В результате нее получилось вернуть большую часть территории страны, а крупнейшая террористическая группировка - запрещенное в России "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) - была разгромлена."Это (военная операция РФ - ред.) свидетельствует о попытке реализовать сирийский сценарий на Украине", - написал Подоляк в Twitter.Участие России в военной операции в Сирии было направлено на борьбу с террористами. При ведении спецоперации на Украине российские военные стали свидетелями применения украинской стороной террористических методов, в частности - использования граждан в качестве "живого щита".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ранее Путин заявлял, что украинские националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом и "по сути используют тактику террористов". В том числе, по его словам, власти Украины в Харькове согнали и держали около 6 тысяч иностранных студентов в этих целях. В Кремле также заявляли, что формирования неонацистов на Украине "совершают многочисленные военные преступления, используя террористические методы, размещая ударные вооружения в жилых кварталах, цинично прикрываясь гражданским населением".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220311/dobrovoltsy-1777647179.html
https://ria.ru/20220225/putin-1775048869.html
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, сирия
16:13 11.03.2022
 
В Киеве заявили, что Россия реализует "сирийский сценарий" на Украине

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Россия реализует "сирийский сценарий" на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-28 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Ударный вертолет Ми-28 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ударный вертолет Ми-28 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что военная операция РФ по демилитаризации на Украине - это попытка реализовать "сирийский сценарий".
Военная операция Вооруженных сил России в Сирии началась в сентябре 2015 года по согласованию с Дамаском, после просьбы сирийского президента Башара Асада. В результате нее получилось вернуть большую часть территории страны, а крупнейшая террористическая группировка - запрещенное в России "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) - была разгромлена.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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"Это (военная операция РФ - ред.) свидетельствует о попытке реализовать сирийский сценарий на Украине", - написал Подоляк в Twitter.
Участие России в военной операции в Сирии было направлено на борьбу с террористами. При ведении спецоперации на Украине российские военные стали свидетелями применения украинской стороной террористических методов, в частности - использования граждан в качестве "живого щита".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Ранее Путин заявлял, что украинские националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом и "по сути используют тактику террористов". В том числе, по его словам, власти Украины в Харькове согнали и держали около 6 тысяч иностранных студентов в этих целях. В Кремле также заявляли, что формирования неонацистов на Украине "совершают многочисленные военные преступления, используя террористические методы, размещая ударные вооружения в жилых кварталах, цинично прикрываясь гражданским населением".
* Запрещенная в России террористическая организация
Город Дума под Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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