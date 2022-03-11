https://ria.ru/20220311/ukraina-1777664361.html

К концу года люди забудут о конфликте на Украине, заявил Лукашенко

К концу года люди забудут о конфликте на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 11.03.2022

К концу года люди забудут о конфликте на Украине, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к концу года люди забудут о конфликте на Украине,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:29

2022-03-11T14:29

2022-03-11T15:10

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к концу года люди забудут о конфликте на Украине, если национальная экономика будет "отстроена"."Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года, люди забудут, что это случилось. С точки зрения экономики. И не надо говорить, переживем - не переживем санкции... Мы их переживали сколько угодно. Нам надо отстроить нашу экономику. Обойдемся без них: у нас все есть для того, чтобы жить и работать", - сказал Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776472788.html

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html

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Кирилл Волков

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