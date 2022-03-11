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Путин проинформирует Лукашенко о ситуации на Украине
Путин проинформирует Лукашенко о ситуации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Путин проинформирует Лукашенко о ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать главу Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации по Украине. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:24
2022-03-11T14:35
владимир путин
политика
белоруссия
украина
александр лукашенко
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать главу Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации по Украине."Я, безусловно, проинформирую Вас и о ситуации на украинском направлении, и прежде всего, о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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владимир путин, политика, белоруссия, украина, александр лукашенко
14:24 11.03.2022 (обновлено: 14:35 11.03.2022)
 
Путин проинформирует Лукашенко о ситуации на Украине

Путин проинформирует президента Белоруссии Лукашенко о ситуации на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать главу Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации по Украине.
"Я, безусловно, проинформирую Вас и о ситуации на украинском направлении, и прежде всего, о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
13:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО не будет отправлять войска и самолеты на Украину, заявил Столтенберг
 
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