https://ria.ru/20220311/ukraina-1777662097.html
Путин проинформирует Лукашенко о ситуации на Украине
Путин проинформирует Лукашенко о ситуации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Путин проинформирует Лукашенко о ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать главу Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации по Украине. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:24
2022-03-11T14:24
2022-03-11T14:35
владимир путин
политика
белоруссия
украина
александр лукашенко
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать главу Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации по Украине."Я, безусловно, проинформирую Вас и о ситуации на украинском направлении, и прежде всего, о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/nato-1777656360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, белоруссия, украина, александр лукашенко
14:24 11.03.2022 (обновлено: 14:35 11.03.2022)
Путин проинформирует Лукашенко о ситуации на Украине
Путин проинформирует президента Белоруссии Лукашенко о ситуации на Украине