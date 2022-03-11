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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777662006.html
Басурин надеется, что украинские военные сложат оружие
Басурин надеется, что украинские военные сложат оружие - РИА Новости, 11.03.2022
Басурин надеется, что украинские военные сложат оружие
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выразил надежду, что украинские военные после поражения в Волновахе сложат оружие. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:23
2022-03-11T14:59
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
александр семенов
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выразил надежду, что украинские военные после поражения в Волновахе сложат оружие."Следующий - Мариуполь... Надеюсь, что украинские военные сложат оружие, а бандформирования и "нацики"... Конечно, хотелось бы их судить за те преступления, которые они совершили... Ну а если нет, пусть останутся в той земле, по которой сейчас ходят", - сказал Басурин в эфире Первого канала.Он также заявил, что украинский генералитет "хочет воевать до последнего солдата". "Вот это, наверное, обидно: вроде бы, по конституции, люди защищают собственный народ, а фактически сами его истребляют", - заметил представитель Народной милиции ДНР. Он также обратился к матерям и женам на Украине - по словам Басурина, они должны требовать от украинских военных, чтобы те дали команду сложить оружие, чтобы мужчины больше не гибли.Ранее 11 марта Басурин сказал, что Волноваха перешла под контроль ДНР, остается только вопрос разминирования территории и дозачистки города от оставшихся там "наемников и нацистов". Райцентр Волноваха имеет стратегическое значение. Он находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем, который пытаются взять под контроль вооруженные силы республики. Пятого марта в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей, погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР.Мариуполь, население которого на момент провозглашения ДНР превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне 2014 года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. В городе с 2014 года располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/donbass-1777610997.html
https://ria.ru/20220303/voennye-1776187298.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, александр семенов, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
14:23 11.03.2022 (обновлено: 14:59 11.03.2022)
 
Басурин надеется, что украинские военные сложат оружие

представитель Народной милиции ДНР Басурин надеется, что украинские военные сложат оружие

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСдавшиеся народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины
Сдавшиеся народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости
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Сдавшиеся народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выразил надежду, что украинские военные после поражения в Волновахе сложат оружие.
"Следующий - Мариуполь... Надеюсь, что украинские военные сложат оружие, а бандформирования и "нацики"... Конечно, хотелось бы их судить за те преступления, которые они совершили... Ну а если нет, пусть останутся в той земле, по которой сейчас ходят", - сказал Басурин в эфире Первого канала.
Бронетранспортер рядом с городом Волноваха в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
10:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Девять украинских военных добровольно сложили оружие, заявили в ДНР
Он также заявил, что украинский генералитет "хочет воевать до последнего солдата". "Вот это, наверное, обидно: вроде бы, по конституции, люди защищают собственный народ, а фактически сами его истребляют", - заметил представитель Народной милиции ДНР. Он также обратился к матерям и женам на Украине - по словам Басурина, они должны требовать от украинских военных, чтобы те дали команду сложить оружие, чтобы мужчины больше не гибли.
Ранее 11 марта Басурин сказал, что Волноваха перешла под контроль ДНР, остается только вопрос разминирования территории и дозачистки города от оставшихся там "наемников и нацистов". Райцентр Волноваха имеет стратегическое значение. Он находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем, который пытаются взять под контроль вооруженные силы республики. Пятого марта в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей, погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР.
Мариуполь, население которого на момент провозглашения ДНР превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне 2014 года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. В городе с 2014 года располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 10:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР более ста украинских военных сдались в плен, заявил Басурин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинАлександр СеменовДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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