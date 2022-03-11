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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777643885.html
Канадская журналистка сравнила украинских военных с сирийскими террористами
Канадская журналистка сравнила украинских военных с сирийскими террористами - РИА Новости, 11.03.2022
Канадская журналистка сравнила украинских военных с сирийскими террористами
Действия украинских военных можно сравнить с действиями террористов в Сирии, но западные СМИ не показывают этого, потому что используют информацию,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:11
2022-03-11T13:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
сирия
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Действия украинских военных можно сравнить с действиями террористов в Сирии, но западные СМИ не показывают этого, потому что используют информацию, предоставленную преступниками, заявила журналист Ева Барлет из Канады."Здесь мы видим ту же ситуацию, что мы наблюдали в Сирии. Население подвергается террору со стороны украинских сил, в частности, это и сами украинцы. В СМИ об этом не говорят, не пишут, обеляются эти преступления, прославляются преступники. То же самое происходило и в Сирии. Очень легко манипулировать западной аудиторией, потому что они не знают об этих преступлениях, они не знают о разгуле неонацистов на Украине", - сказала она в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной созданию Международного общественного трибунала по Украине.По ее словам, люди на Западе просто подвергаются промывке мозгов со стороны СМИ и готовы поддерживать Украину, но при этом не знают о тех страданиях, которым подвергались люди в Донбассе.Она добавила, что в западных СМИ много фейков, а некоторая важная информация сознательно замалчивается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777481319.html
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сирия
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, сирия, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
13:11 11.03.2022
 
Канадская журналистка сравнила украинских военных с сирийскими террористами

Канадская журналистка Ева Барлет сравнила украинских военных с сирийскими террористами

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Действия украинских военных можно сравнить с действиями террористов в Сирии, но западные СМИ не показывают этого, потому что используют информацию, предоставленную преступниками, заявила журналист Ева Барлет из Канады.
"Здесь мы видим ту же ситуацию, что мы наблюдали в Сирии. Население подвергается террору со стороны украинских сил, в частности, это и сами украинцы. В СМИ об этом не говорят, не пишут, обеляются эти преступления, прославляются преступники. То же самое происходило и в Сирии. Очень легко манипулировать западной аудиторией, потому что они не знают об этих преступлениях, они не знают о разгуле неонацистов на Украине", - сказала она в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной созданию Международного общественного трибунала по Украине.
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По ее словам, люди на Западе просто подвергаются промывке мозгов со стороны СМИ и готовы поддерживать Украину, но при этом не знают о тех страданиях, которым подвергались люди в Донбассе.
"Западные СМИ используют в качестве источника информацию от тех, кто совершает эти преступления. Ровно то же самое происходило и в Сирии... в Алеппо. Часто та информация, которая использовалась, она восходила напрямую к террористам", - отметила журналистка.
Она добавила, что в западных СМИ много фейков, а некоторая важная информация сознательно замалчивается.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинСирияДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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