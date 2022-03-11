https://ria.ru/20220311/ukraina-1777643885.html

Канадская журналистка сравнила украинских военных с сирийскими террористами

Канадская журналистка сравнила украинских военных с сирийскими террористами - РИА Новости, 11.03.2022

Канадская журналистка сравнила украинских военных с сирийскими террористами

Действия украинских военных можно сравнить с действиями террористов в Сирии, но западные СМИ не показывают этого, потому что используют информацию,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:11

2022-03-11T13:11

2022-03-11T13:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

сирия

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Действия украинских военных можно сравнить с действиями террористов в Сирии, но западные СМИ не показывают этого, потому что используют информацию, предоставленную преступниками, заявила журналист Ева Барлет из Канады."Здесь мы видим ту же ситуацию, что мы наблюдали в Сирии. Население подвергается террору со стороны украинских сил, в частности, это и сами украинцы. В СМИ об этом не говорят, не пишут, обеляются эти преступления, прославляются преступники. То же самое происходило и в Сирии. Очень легко манипулировать западной аудиторией, потому что они не знают об этих преступлениях, они не знают о разгуле неонацистов на Украине", - сказала она в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной созданию Международного общественного трибунала по Украине.По ее словам, люди на Западе просто подвергаются промывке мозгов со стороны СМИ и готовы поддерживать Украину, но при этом не знают о тех страданиях, которым подвергались люди в Донбассе.Она добавила, что в западных СМИ много фейков, а некоторая важная информация сознательно замалчивается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777481319.html

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

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донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сирия, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф