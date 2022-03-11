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Премьер Нидерландов оценил перспективы заявки на вступление Украины в ЕС
Премьер Нидерландов оценил перспективы заявки на вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 11.03.2022
Премьер Нидерландов оценил перспективы заявки на вступление Украины в ЕС
Рассмотрение заявки на вступление Украины в ЕС будет длительным процессом, ускоренного присоединения не бывает, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:59
2022-03-11T11:01
в мире
владимир зеленский
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
еврокомиссия
европарламент
вооруженные силы рф
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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Рассмотрение заявки на вступление Украины в ЕС будет длительным процессом, ускоренного присоединения не бывает, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на полях внеочередного саммита ЕС в Версале."Заявка (на вступление Украины в ЕС - ред.) передана на рассмотрение Еврокомиссии. Мы все связаны родственными узами в Европе. Однако возможное присоединение к ЕС — это длительный процесс", - цитирует Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) Рютте.Он подчеркнул, что ускоренной процедуры рассмотрения заявки не существует. В краткосрочной же перспективе страны ЕС будут поддерживать Украину и ее президента Владимира Зеленского, добавил Рютте.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/makron-1777553850.html
https://ria.ru/20220308/avstriya-1777172959.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, еврокомиссия, европарламент, вооруженные силы рф, россия, украина, нидерланды, марк рютте
10:59 11.03.2022 (обновлено: 11:01 11.03.2022)
 
Премьер Нидерландов оценил перспективы заявки на вступление Украины в ЕС

Премьер Нидерландов Рютте: рассмотрение заявки на вступление Украины в ЕС будет долгим

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Рассмотрение заявки на вступление Украины в ЕС будет длительным процессом, ускоренного присоединения не бывает, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на полях внеочередного саммита ЕС в Версале.
"Заявка (на вступление Украины в ЕС - ред.) передана на рассмотрение Еврокомиссии. Мы все связаны родственными узами в Европе. Однако возможное присоединение к ЕС — это длительный процесс", - цитирует Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) Рютте.
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Он подчеркнул, что ускоренной процедуры рассмотрения заявки не существует. В краткосрочной же перспективе страны ЕС будут поддерживать Украину и ее президента Владимира Зеленского, добавил Рютте.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕврокомиссияЕвропарламентВооруженные силы РФРоссияУкраинаНидерландыМарк Рютте
 
 
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