https://ria.ru/20220311/ukraina-1777612614.html

Премьер Нидерландов оценил перспективы заявки на вступление Украины в ЕС

Премьер Нидерландов оценил перспективы заявки на вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 11.03.2022

Премьер Нидерландов оценил перспективы заявки на вступление Украины в ЕС

Рассмотрение заявки на вступление Украины в ЕС будет длительным процессом, ускоренного присоединения не бывает, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:59

2022-03-11T10:59

2022-03-11T11:01

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владимир зеленский

владимир путин

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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Рассмотрение заявки на вступление Украины в ЕС будет длительным процессом, ускоренного присоединения не бывает, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на полях внеочередного саммита ЕС в Версале."Заявка (на вступление Украины в ЕС - ред.) передана на рассмотрение Еврокомиссии. Мы все связаны родственными узами в Европе. Однако возможное присоединение к ЕС — это длительный процесс", - цитирует Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) Рютте.Он подчеркнул, что ускоренной процедуры рассмотрения заявки не существует. В краткосрочной же перспективе страны ЕС будут поддерживать Украину и ее президента Владимира Зеленского, добавил Рютте.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/makron-1777553850.html

https://ria.ru/20220308/avstriya-1777172959.html

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Ольга Маркова

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Ольга Маркова

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