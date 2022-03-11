https://ria.ru/20220311/ukraina-1777605670.html

С Украины в Польшу выехали более 1,5 миллиона человек

С Украины в Польшу выехали более 1,5 миллиона человек - РИА Новости, 11.03.2022

С Украины в Польшу выехали более 1,5 миллиона человек

Более 1,5 миллиона человек выехали в Польшу из Украины с начала российской спецоперации, сообщает польская Пограничная стража. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:27

2022-03-11T10:27

2022-03-11T10:30

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украина

польша

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ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек выехали в Польшу из Украины с начала российской спецоперации, сообщает польская Пограничная стража."С 24 февраля из Украины в Польшу въехали более 1,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/spetsoperatsiya-1777373545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша