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Российская авиация поразила 107 объектов украинских войск
Российская авиация поразила 107 объектов украинских войск - РИА Новости, 11.03.2022
Российская авиация поразила 107 объектов украинских войск
Армейская и оперативно-тактическая авиация поразила еще 107 объектов украинских вооруженных сил, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:05
2022-03-11T10:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Армейская и оперативно-тактическая авиация поразила еще 107 объектов украинских вооруженных сил, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 107 объектов украинских вооруженных сил. В том числе шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники", - сказал он.
https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777592412.html
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Конашенков о продвижении российских войск и ударе по военной инфраструктуре Украины
Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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РИА Новости
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в мире, украина
09:05 11.03.2022 (обновлено: 10:21 11.03.2022)
 
Российская авиация поразила 107 объектов украинских войск

Минобороны: российская авиация поразила 107 объектов украинских вооруженных сил

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Вертолет Ка-52 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Армейская и оперативно-тактическая авиация поразила еще 107 объектов украинских вооруженных сил, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 107 объектов украинских вооруженных сил. В том числе шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники", - сказал он.
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