https://ria.ru/20220311/ukraina-1777594287.html

Российская авиация поразила 107 объектов украинских войск

Российская авиация поразила 107 объектов украинских войск - РИА Новости, 11.03.2022

Российская авиация поразила 107 объектов украинских войск

Армейская и оперативно-тактическая авиация поразила еще 107 объектов украинских вооруженных сил, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:05

2022-03-11T09:05

2022-03-11T10:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777414344_0:65:1805:1080_1920x0_80_0_0_01cbc7de34cc9b709fa15247d7033de4.jpg

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Армейская и оперативно-тактическая авиация поразила еще 107 объектов украинских вооруженных сил, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 107 объектов украинских вооруженных сил. В том числе шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники", - сказал он.

https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777592412.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о продвижении российских войск и ударе по военной инфраструктуре Украины Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-03-11T09:05 true PT1M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина