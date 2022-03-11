https://ria.ru/20220311/ukraina-1777594287.html
Российская авиация поразила 107 объектов украинских войск
Российская авиация поразила 107 объектов украинских войск - РИА Новости, 11.03.2022
Российская авиация поразила 107 объектов украинских войск
Армейская и оперативно-тактическая авиация поразила еще 107 объектов украинских вооруженных сил, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:05
2022-03-11T09:05
2022-03-11T10:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777414344_0:65:1805:1080_1920x0_80_0_0_01cbc7de34cc9b709fa15247d7033de4.jpg
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Армейская и оперативно-тактическая авиация поразила еще 107 объектов украинских вооруженных сил, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 107 объектов украинских вооруженных сил. В том числе шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники", - сказал он.
https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777592412.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777414344_194:0:1634:1080_1920x0_80_0_0_b80ef6436e2b3a2b655c78407634802c.jpg
Конашенков о продвижении российских войск и ударе по военной инфраструктуре Украины
Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-03-11T09:05
true
PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
09:05 11.03.2022 (обновлено: 10:21 11.03.2022)
Российская авиация поразила 107 объектов украинских войск
Минобороны: российская авиация поразила 107 объектов украинских вооруженных сил